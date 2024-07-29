Журналісти зазначили, що таким чином дані про тисячі боржників можуть потрапити до рук російських спецслужб. Окрім того, клієнти таких мереж, не маючи можливість віддати борги, погоджуються на всі умови колекторів мереж, навіть на підпалення автівок військовослужбовців ЗСУ.

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Як підпали автівок пов'язані з організаціями з мікропозик

Одна з таких прикростей трапилася з військовослужбовцем Тарасом Котовым. Йому підпалили автівку у червні 2024 жінка та її неповнолітній син, які потрапили в боргову залежність через мікрокредити.



Військовослужбовцю Тарасу Котову підпалили автомобіль у червні цього року / Фото "Радіо Свобода"

Зі слів жінки, вони взагалі не орієнтуються, що в країні відбувається, яка влада, які там Збройні сили. Тобто, там не було ніякої ідеології або бачення чогось. Мовляв, просто є якийсь канал, звідки можуть знайти якісь гроші, щоб почати сплачувати мікрокредитні борги, яких дуже багато, і "ми дуже погано живемо",

– згадує Котов.

За даними поліції Києва та Київської міської прокуратури підпал автомобіля Котова – вже другий на рахунку паліїв.

Дмитро Власов, начальник управління нагляду за додержанням законів Нацполіцією України Київської міської прокуратури розповів, що особа, яка інструктувала і робила замовлення, через телеграм надавала приблизний перелік місць, де можуть перебувати автомобілі військових, однак залишала вибір конкретного автомобіля на розсуд самих паліїв.

За збігом обставин, за рік до підпалу авто Тарас Котов досліджував тему мікрокредитів, через які українці нерідко стають боржниками, а вже в цьому статусі – легкою здобиччю як для місцевих шахраїв, так і російських вербувальників.

Як "Просто Позика" пов'язана з росіянами

Журналісти звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій. До неї входять декілька компаній. Зокрема, "Просто Позика" – фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами. "Просто Позика" пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень. Готівкою та з обслуговуванням вдома.



"Просто Позика" має більш як 30 філій по всій Україні / Фото "Радіо Свободи"

На сайті компанії вказано, що процентна ставка "Просто Позики" може сягати аж до півтора мільйона відсотків річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення. Через це в українця, який позичатиме у компанії гроші – високі шанси стати боржником, якщо він вчасно не зможе погасити кредит.

В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.



Власниками "Просто Позики" вказані двоє громадян України: Андрій Манучаров та Євгеній Слюсар / Фото "Радіо Свободи"

В аудиторському звіті "Просто Позики", надісланому до Національного банку, компанія відхрестилась від усього, пов'язаного з Росією. Наприклад, що вони не мають клієнтів з Росії та Білорусі і взагалі не ведуть "жодних комунікацій з резидентами Росії".

Розслідувачі з'ясували, що основний власник кредитної фірми Андрій Манучаров є громадянином Росії з 2014 року. Перед цим Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Одразу після реєстрації фірми, Манучаров отримує у Криму паспорт громадянина Росії – це квітень 2014 року, про що свідчать дані Федеральної податкової служби Росії.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах – тільки тепер Росії. Його представляють радником генерального директора "Росморпорту", підприємства, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Манучаров починає одночасно жити в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями "Росморпорту", та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес. Про це свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів.

У 2015 році Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Його можна побачити поруч з організатором заходу – депутатом держдуми Росії Костянтином Затуліним, нині підсанкційним. Спонсори заходу – російські оборонні концерни.

На другий рік окупації півострова Манучаров бере участь вже у тенісному турнірі в Севастополі. Але цього разу – з військовослужбовцями, на честь 233-ї річниці створення Чорноморського флоту Росії.

З одного з інтерв'ю Манучарова з'ясувалось, що він служив у Севастополі, ще у 1992 році. Каже, був командиром підводного човна "з ядерною зброєю на борту". За словами Манучарова, в 1992 році, коли Союз вже розпався, він та екіпаж відмовилися приймати українську присягу. Як і російську.

Син Манучарова, як з'ясувалось, з політичними поглядами визначився швидко. Іван Манучаров – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку.



Іван Манучаров передавав партію гуманітарки армії Росії / Фото "Радіо Свободи"

Манучаров-молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у квітні 2022 року створив телеграм-канал і назвав його "Манучаров Крым Z". Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Росії у 2014 році.

А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.



"Тайм Кредит" налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні / Фото "Радіо Свободи"

Чи продовжували ліцензії цим компаніям з мікропозик

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив громадянам Росії управляти небанківськими фінансовими установами – такими, як, наприклад "Просто Позика" чи "Тайм Кредит".

Дійсно, відповідно до постанови, кредитна організація мала б призначити довірену особу з відповідною діловою репутацією. А її кандидатуру – мав би затвердити Нацбанк.

На запит "Схем" в Нацбанку повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи. І це не дивно, адже для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України.

Ба більше, навесні цього року Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит". Термін дії – необмежений.



Національний банк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит" / Фото "Радіо Свободи"

Документи компанії "Просто Позика", які журналісти отримали від джерел з доступом до таких даних, свідчать про те, що він і досі продовжує контролювати бізнес.

Наприклад, розслідувачі знайшли довіреність за серпень 2023 року, якою Манучаров, який начебто мешкає у Туреччині, уповноважує громадянина України представляти його інтереси, в тому числі – у фірмі "Просто Позика".

Вже за декілька днів довірена особа від його імені бере участь у загальних зборах учасників фірми – про що свідчить протокол, який є у розпорядженні "Схем". Тоді на зборах за участі іншого співзасновника Євгенія Слюсаря ухвалили питання про збільшення статутного капіталу. Манучаров додатково вніс 4,5 мільйони гривень.

Документи, які отримали журналісти стосовно Маначурова / Фото "Радіо Свобода"

Зібрані журналістами факти щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами розслідувачі озвучили представнику Нацбанку.

Там відповіли, що Національний банк наразі не має інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації. Водночас враховуючи інформацію, наведену у журналістському запиті, Національний банк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувальної спільноти з метою отримання додаткової інформації.