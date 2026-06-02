Ресторан "Татарка" в Одессе вляпался в скандал: владелец пригрозил депортацией крымским татарам
В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг нового ресторана сети "Татарка". Причиной стали высказывания владельца заведения Владимира Бирюкова во время спора с пользователями соцсетей.
Из-за чего возник скандал?
Конфликт начался после открытия нового заведения сети "Татарка" в Одессе. В соцсетях пользователи начали активно обсуждать концепцию ресторана, его название и использование крымскотатарской тематики.
По словам комментаторов, демонстрация культуры и меню ресторана имеет пренебрежительное отношение к крымскотатарской культуре.
"У меня всегда вопрос к вашим заведениям, "Татарка, Крымская кухня", но у крымских татар нет в рационе свинины из-за религиозных взглядов. У вас в меню она есть. Это уже другая кухня или другое название. Это не этично. Пока весь цивилизованный мир борется за защиту коренных народов и деколонизацию, в Украине расцветает свой, внутренний "гастрономический колониализм". Неносители культуры, крупные ресторанные сети и бизнесмены без всяких крымскотатарских корней берут наше имя, наши блюда, заворачивают их в дешевую обертку шароварщины и зарабатывают на этом миллионы", – написала одна из комментаторов.
Во время дискуссии владелец сети Владимир Бирюков вступил в спор с критиками.
Ждем с нетерпением весь народ. Готовьтесь к депортации,
– заявил бизнесмен.
Именно его высказывания и вызвали наибольший резонанс и стали предметом острой общественной реакции.
Как отреагировали представители крымскотатарского народа?
История быстро получила широкую огласку и вышла за пределы локального конфликта в соцсетях. К обсуждению присоединились общественные деятели, журналисты и представители крымскотатарского сообщества.
В частности, ситуацию прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В украинском обществе, которое уже в течение двенадцати лет ценой больших человеческих и материальных потерь противостоит российской агрессии, такие угрозы недопустимы. Сегодня, когда Крым – неотъемлемая часть Украинского государства и Родина коренного крымскотатарского народа – находится под российской оккупацией, где ежедневно происходят репрессии и преследования крымских татар и этнических украинцев, угрозы новыми "депортациями" должны быть безжалостно наказаны в полном соответствии с национальным законодательством Украины. Так и будет, не сомневайтесь. Мы никому не позволим глумиться над памятью жертв геноцида крымскотатарского народа, а тем более – угрожать его повторением, – написал он.
Украинский журналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев также отреагировал на высказывания Владимира Бирюкова.
Он обратился в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора с призывом дать правовую оценку этим заявлениям и рассмотреть возможность открытия производства по статье о разжигании национальной вражды. По его мнению, такие высказывания могут содержать признаки публичных призывов к повторению депортации крымскотатарского народа.
Что было дальше?
После волны критики Владимир Бирюков обнародовал видеообращение, в котором извинился за свои слова и заявил, что не намеревался оскорбить крымских татар.
По словам предпринимателя, его высказывания были эмоциональной реакцией во время дискуссии и не отражают его истинного отношения к крымскотатарскому народу.
"Я хочу попросить прощения у всех, кого могли обидеть мои слова. Я с уважением отношусь к крымскотатарскому народу и его истории. Мне обидно, что мои высказывания вызвали такую реакцию", – заявил Бирюков.
Он также отметил, что не поддерживает любые проявления дискриминации и уважает право людей на собственное мнение.
Однако даже после публичного извинения дискуссия вокруг ситуации не прекратилась. Часть пользователей считает, что извинения были необходимым шагом, тогда как другие убеждены, что подобные заявления вообще не должны звучать в публичном пространстве.
Что нужно знать о депортации крымских татар?
Депортация крымских татар стала одним из самых трагических преступлений советского режима против целого народа. По приказу Иосифа Сталина в период с 18 по 21 мая 1944 года советская власть принудительно выселила из Крыма почти весь крымскотатарский народ.
Официальным основанием для депортации власть назвала якобы "массовую измену родине" во время Второй мировой войны. Однако историки и правозащитники отмечают, что эти обвинения были коллективным наказанием и не имели надлежащих доказательств.
По разным оценкам, из Крыма было выселено более 190 тысяч человек. Их перевозили в товарных вагонах в отдаленные регионы тогдашнего СССР, в частности в Узбекистан, Казахстан и районы Сибири. Дорога длилась неделями, а люди находились в чрезвычайно тяжелых условиях без достаточного количества пищи, воды и медицинской помощи. Тысячи крымских татар погибли во время транспортировки или в первые годы жизни в ссылке из-за голода, болезней и тяжелых условий труда.
Вернуться на родину большинство из них смогло лишь спустя десятилетия после депортации. В 2015 году Верховная Рада Украины официально признала депортацию крымскотатарского народа геноцидом. Ежегодно 18 мая в Украине чтят память жертв этого преступления.