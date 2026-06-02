Ресторан "Татарка" в Одессе вляпался в скандал: владелец пригрозил депортацией крымским татарам

В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг нового ресторана сети "Татарка". Причиной стали высказывания владельца заведения Владимира Бирюкова во время спора с пользователями соцсетей.

Об этом пишет "Главком".

Смотрите также В Межигорье ушел под воду корабль-ресторан Януковича

Из-за чего возник скандал?

Конфликт начался после открытия нового заведения сети "Татарка" в Одессе. В соцсетях пользователи начали активно обсуждать концепцию ресторана, его название и использование крымскотатарской тематики.

По словам комментаторов, демонстрация культуры и меню ресторана имеет пренебрежительное отношение к крымскотатарской культуре.

"У меня всегда вопрос к вашим заведениям, "Татарка, Крымская кухня", но у крымских татар нет в рационе свинины из-за религиозных взглядов. У вас в меню она есть. Это уже другая кухня или другое название. Это не этично. Пока весь цивилизованный мир борется за защиту коренных народов и деколонизацию, в Украине расцветает свой, внутренний "гастрономический колониализм". Неносители культуры, крупные ресторанные сети и бизнесмены без всяких крымскотатарских корней берут наше имя, наши блюда, заворачивают их в дешевую обертку шароварщины и зарабатывают на этом миллионы", – написала одна из комментаторов.

Во время дискуссии владелец сети Владимир Бирюков вступил в спор с критиками.

Ждем с нетерпением весь народ. Готовьтесь к депортации,

– заявил бизнесмен.

Высказывания бизнесмена о крымских татарах / Скриншот из соцсетей

Именно его высказывания и вызвали наибольший резонанс и стали предметом острой общественной реакции.

Как отреагировали представители крымскотатарского народа?

История быстро получила широкую огласку и вышла за пределы локального конфликта в соцсетях. К обсуждению присоединились общественные деятели, журналисты и представители крымскотатарского сообщества.

В частности, ситуацию прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.