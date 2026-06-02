Через що виник скандал?

Конфлікт розпочався після відкриття нового закладу мережі "Татарка" в Одесі. У соцмережах користувачі почали активно обговорювати концепцію ресторану, його назву та використання кримськотатарської тематики.

За словами коментаторів, демонстрація культури та меню ресторану має зневажливе ставлення до кримськотатарської культури.

"У мене завжди питання до ваших закладів, "Татарка, Кримська кухня", але в кримських татар немає в раціоні свинини через релігійні погляди. У вас в меню воно є. Це вже інша кухня або інша назва. Це не етично. Поки весь цивілізований світ бореться за захист корінних народів та деколонізацію, в Україні розквітає свій, внутрішній "гастрономічний колоніалізм". Неносії культури, великі ресторанні мережі та бізнесмени без жодного кримськотатарського коріння беруть наше ім’я, наші страви, загортають їх у дешеву обгортку шароварщини та заробляють на цьому мільйони", – написала одна з коментаторок.

Під час дискусії власник мережі Володимир Бірюков вступив у суперечку з критиками.

Чекаємо з нетерпінням весь народ. Готуйтеся до депортації,

– заявив бізнесмен.

Висловлювання бізнесмена про кримських татар / Скриншот із соцмереж

Саме його висловлювання і викликали найбільший резонанс та стали предметом гострої суспільної реакції.

Як відреагували представники кримськотатарського народу?

Історія швидко набула широкого розголосу та вийшла за межі локального конфлікту в соцмережах. До обговорення долучилися громадські діячі, журналісти та представники кримськотатарської спільноти.

Зокрема, ситуацію прокоментував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.