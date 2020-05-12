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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Владелец Veterano Pizza назвал сумму, которую потерял из-за пандемии СOVID-19: шокирующая цифра

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Владелец Veterano Pizza Леонид Остальцев рассказал, сколько он потерял из-за пандемии COVID-19. Его заведения были закрытыми из-за карантинных ограничений, введенных в Украине.

В эфире 24 канала Леонид Остальцев отметил, что потери из-за пандемии не зависели ни от кого.

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"По самым скромным подсчетам моего проекта Veterano Pиzza в Киеве на улице Софиевской – примерно полмиллиона (гривен – 24 канал), – сказал Остальцев.

Владелец заведения рассказал, что нашел финансовых партнеров, которые пообещали, что будут кредитовать его на лояльных условиях. Таким образом он будет решать проблемы, которые образовались из-за карантинных мероприятий.

Я понимаю, что это ситуация, которая ни от кого не зависит – немножко побесился, но совсем немножко, потому что понимаю, что это жизнь,
– заверил Остальцев.

"На данный момент главная задача – продержаться и проанализировать новые реалии, которые возникнут в будущем, ведь вирус продолжит существовать, пока не создадут вакцину. Это, так или иначе, отыграется на всем спектре ресторанных заведений. Надо придумать новые бизнес модели и абсолютно все перестраивать, а для этого надо немного времени и денег", – объяснил владелец Veterano Pиzza.

► Помогает ли бизнесу правительство

Леонид Остальцев заявил, что правительство совсем не помогает ему выйти из кризиса.

Помощь от правительства пришла в налогах, которые мне надо платить,
– отметил он.

"Насколько я знаю, ФЛП 2 группы позволили не платить 1800 гривен – единый социальный взнос. Однако это капля в море, даже меньше", – сказал Остальцев.

Он рассказал, что Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, что для всех, кто арендовал летние террасы в 2019 году, Киевская власть идет на встречу – летняя терраса будет стоить 1 гривну за сезон. "Если это правда – было бы круто. Уже завтра или послезавтра я узнаю, пустые ли это разговоры в Фейсбуке, или реальная история, которую сделал город Киев", – подытожил Остальцев.

карантин бізнес
Бизнес вовремя  карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Налоги Правительство Шмыгаля Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бизнес Новости Украины
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