Власник Veterano Pizza назвав суму, яку втратив через пандемію СOVID-19: шокуюча цифра

Власник Veterano Pizza Леонід Остальцев розповів, скільки він втратив через пандемію COVID-19. Його заклади були закритими через карантинні обмеження, які ввели в Україні.

В ефірі 24 каналу Леонід Остальцев зазначив, що втрати через пандемію не залежали ні від кого.

Читайте також Всі зрозуміють, що грошей більше немає, – Саакашвілі про наслідки карантину

"Найскромніші підрахунки мого проєкту Veterano Pіzza у Києві на вулиці Софіївській – приблизно пів мільйона (гривень – 24 канал), – сказав Остальцев.

Власник закладу розповів, що знайшов фінансових партнерів, які пообіцяли, що кредитуватимуть його на лояльних умовах. У такий спосіб він розв'язуватиме проблеми, які утворились через карантинні заходи.

Я розумію, що це ситуація, яка ні від кого не залежить – трошки побісився, але зовсім трошки, бо розумію, що це життя,

– запевнив Остальцев.

"На цей момент найголовніше завдання – протриматися і проаналізувати нові реалії, які виникнуть в майбутньому, адже вірус продовжить існувати, допоки не створять вакцину. Це, так чи інакше, відіграється на всьому спектрі ресторанних закладів. Треба придумати нові бізнес моделі і абсолютно все перебудовувати, а для цього треба трошки часу і грошей", – пояснив власник Veterano Pіzza.

► Чи допомагає бізнесу уряд

Леонід Остальцев заявив, що уряд зовсім не допомагає йому вийти з кризи.

Наразі допомога від уряду прийшла в податках, які мені треба платити,

– зауважив він.

"Наскільки я знаю, ФОПам 2 групи дозволили не платити 1800 гривень – єдиний соціальний внесок. Однак це крапля в морі, навіть менше", – сказав Остальцев.

Він розповів, що Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, що для всіх, хто орендував літні тераси у 2019 році, Київська влада йде на зустріч – літня тераса коштуватиме 1 гривню на сезон. "Якщо це правда – було б круто. Вже завтра чи післязавтра я дізнаюсь, чи це пусті балачки в фейсбуці, чи реальна історія, яку зробило місто Київ", – підсумував Остальцев.



Бізнес під час карантину / Інфографіка 24 каналу