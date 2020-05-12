Власник Veterano Pizza назвав суму, яку втратив через пандемію СOVID-19: шокуюча цифра
Власник Veterano Pizza Леонід Остальцев розповів, скільки він втратив через пандемію COVID-19. Його заклади були закритими через карантинні обмеження, які ввели в Україні.
В ефірі 24 каналу Леонід Остальцев зазначив, що втрати через пандемію не залежали ні від кого.
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"Найскромніші підрахунки мого проєкту Veterano Pіzza у Києві на вулиці Софіївській – приблизно пів мільйона (гривень – 24 канал), – сказав Остальцев.
Власник закладу розповів, що знайшов фінансових партнерів, які пообіцяли, що кредитуватимуть його на лояльних умовах. У такий спосіб він розв'язуватиме проблеми, які утворились через карантинні заходи.
Я розумію, що це ситуація, яка ні від кого не залежить – трошки побісився, але зовсім трошки, бо розумію, що це життя,
– запевнив Остальцев.
"На цей момент найголовніше завдання – протриматися і проаналізувати нові реалії, які виникнуть в майбутньому, адже вірус продовжить існувати, допоки не створять вакцину. Це, так чи інакше, відіграється на всьому спектрі ресторанних закладів. Треба придумати нові бізнес моделі і абсолютно все перебудовувати, а для цього треба трошки часу і грошей", – пояснив власник Veterano Pіzza.
► Чи допомагає бізнесу уряд
Леонід Остальцев заявив, що уряд зовсім не допомагає йому вийти з кризи.
Наразі допомога від уряду прийшла в податках, які мені треба платити,
– зауважив він.
"Наскільки я знаю, ФОПам 2 групи дозволили не платити 1800 гривень – єдиний соціальний внесок. Однак це крапля в морі, навіть менше", – сказав Остальцев.
Він розповів, що Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, що для всіх, хто орендував літні тераси у 2019 році, Київська влада йде на зустріч – літня тераса коштуватиме 1 гривню на сезон. "Якщо це правда – було б круто. Вже завтра чи післязавтра я дізнаюсь, чи це пусті балачки в фейсбуці, чи реальна історія, яку зробило місто Київ", – підсумував Остальцев.