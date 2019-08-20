19:37
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Черный считает дело "политическим"

      11 Читати новину українською
      Вадим Черный – владелец сгоревшего отеля "Токио Стар"
      Вадим Черный – владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" / "Радио Свобода"

      Владелец "Токио Стар" Вадим Черный не только настаивает, что не виноват в смертях людей в сгоревшем отеле, но и уверяет, что его арест – политический заказ. Ведь он, мол, все необходимые меры противопожарной безопасности применил. Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа, тогда погибли 9 человек.

      О своей невиновности и политичности дела Вадим Черный заявил журналистам 20 августа в зале суда. Это произошло после объявления судом решения об аресте Черного, пишет УНИАН.

      Подробнее о том, как суд арестовал Вадима Черного – владельца отеля "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек

      "Надо понимать, что это – политический заказ. Судья выполнял заказ. Надеюсь, я продемонстрировал, что все возможные средства противопожарной защиты у нас были", – сказал Черный.

      По его словам, протоколы допроса подтверждают, что противопожарная защита в гостинице работала эффективно. Сами же постояльцы отеля на допросах подтвердили, что персонал "Токио Стар" вывел их из горящего здания. Более того – сигнал о пожаре вовремя отправили на специализированный пульт, но ответственные службы якобы "вовремя не приехали" и это "вопрос к ним".

      Один из адвокатов подозреваемого заявил, что заранее подготовил апелляцию, так как "понимал, что происходит". По его же словам, на подзащитного оказывают давление и он лишь надеется на объективность апелляционного суда.

      Он также не понимает, почему суд арестовал Черного. Мол, в материалах следствия не указаны причины возгорания и не определены конкретные нарушения пожарной безопасности, которыми упрекают владельца "Токио Стар".

      Смотрите видео 24 канала, как Черному выбирали меру пресечения:

      Коротко о пожаре в "Токио Стар"

      В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". Известно, что 9 человек погибли и еще 10 пострадали. Огонь охватил более тысячи квадратных метров площади, а в целом в гостинице во время пожара находились примерно 200 человек.

      Читайте также: Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" собрал три чемодана денег и вывез

      Полиция рассматривает три основные версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами отеля, инсценировка пожара с целью сокрытия убийства (впоследствии эту версию отбросили).

      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2277
      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Пожар Криминальные новости Судьи Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 89
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 433
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 33
      Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      сегодня , 17:00 Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      Блог Медіа 140
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2167
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук