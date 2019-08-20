Владелец сгоревшего отеля "Токио Стар" Черный считает дело "политическим"

Владелец "Токио Стар" Вадим Черный не только настаивает, что не виноват в смертях людей в сгоревшем отеле, но и уверяет, что его арест – политический заказ. Ведь он, мол, все необходимые меры противопожарной безопасности применил. Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа, тогда погибли 9 человек.

О своей невиновности и политичности дела Вадим Черный заявил журналистам 20 августа в зале суда. Это произошло после объявления судом решения об аресте Черного, пишет УНИАН.

Подробнее о том, как суд арестовал Вадима Черного – владельца отеля "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек

"Надо понимать, что это – политический заказ. Судья выполнял заказ. Надеюсь, я продемонстрировал, что все возможные средства противопожарной защиты у нас были", – сказал Черный.

По его словам, протоколы допроса подтверждают, что противопожарная защита в гостинице работала эффективно. Сами же постояльцы отеля на допросах подтвердили, что персонал "Токио Стар" вывел их из горящего здания. Более того – сигнал о пожаре вовремя отправили на специализированный пульт, но ответственные службы якобы "вовремя не приехали" и это "вопрос к ним".

Один из адвокатов подозреваемого заявил, что заранее подготовил апелляцию, так как "понимал, что происходит". По его же словам, на подзащитного оказывают давление и он лишь надеется на объективность апелляционного суда.

Он также не понимает, почему суд арестовал Черного. Мол, в материалах следствия не указаны причины возгорания и не определены конкретные нарушения пожарной безопасности, которыми упрекают владельца "Токио Стар".

Смотрите видео 24 канала, как Черному выбирали меру пресечения:

Коротко о пожаре в "Токио Стар"

В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". Известно, что 9 человек погибли и еще 10 пострадали. Огонь охватил более тысячи квадратных метров площади, а в целом в гостинице во время пожара находились примерно 200 человек.

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Полиция рассматривает три основные версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами отеля, инсценировка пожара с целью сокрытия убийства (впоследствии эту версию отбросили).