В центре Тернополя несколько темнокожих студентов устроили акцию против расизма 11 июня. Похожие протесты происходят сейчас во всем мире из-за убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда.

В ответ на протест депутат Тернопольского областного совета от ВО "Свобода" Владимир Бобко предложил в фейсбуке депортировать из Украины участников акции.

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Как состоялся протест

Студенты вышли на центральную улицу в 7 утра с плакатами "Стоп расизму", "Мы все одинаковы", а также "Жизни черных важны". Активистам устроили фотосессию, а в соцсетях высказали предположение, что фотосессия в такую раннюю пору могла быть организованной для "картинки" и является провокацией.

В полиции ситуацию не комментируют.

Реакция депутата

Владимир Бобко считает, что студенты пытаются спровоцировать протесты, набирающие обороты в США. Мол, или активисты хотят "вынести товар из местных магазинов", или "действуют по указке из-за границы и втягивают нашу страну в международный скандал".

Так или иначе, я требую у полиции и СБУ установить всех лиц, касающихся акции и депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому. На память,

– предложил депутат.

Что известно о протестах против расизма?25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Коп применил удушающий прием, став коленом на шею. Мужчина умер.



США охватили протесты. Есть пострадавшие среди силовиков и митингующих. В крупных городах ввели комендантский час. К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.



Акции против расизма прошли также во многих странах Европы, Австралии и Великобритании.