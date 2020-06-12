У центрі Тернополя декілька темношкірих студентів влаштували акцію проти расизму 11 червня. Схожі протести відбуваються зараз у всьому світі через вбивтсво поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда.

У відповідь на протест депутат Тернопільської обласної ради від ВО "Свобода" Володимир Бобко запропонував у фейсбуці депортувати з України учасників акції.

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Як відбувся протест

Студенти вийшли на центральну вулицю о 7 ранку з плакатами "Стоп расизму", "Ми всі одинакові", а також "Життя чорних важливі". Активістам влаштували фотосесію, а в соцмережах висловили припущення, що фотосесія у такій ранній порі могла бути організованою для "картинки" та є провокацією.

У поліції ситуацію не коментують.

Реакція депутата

Володимир Бобко вважає, що студенти намагаються спровокувати протести, які набирають обертів у США. Мовляв, або активісти хочуть "винести крам із місцевих магазинів", або "діють за вказівкою з-за кордону і втягують нашу державу у міжнародний скандал".

Так чи інакше, я вимагаю у поліції та СБУ встановити всіх осіб, дотичних до акції та депортувати їх за межі України. На дорогу вручити пакет з сухарями та по жовтому жилету кожному. На пам’ять,

– запропонував депутат.

Що відомо про протести проти расизму? 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Коп застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Чоловік помер.



США охопили протести. Постраждалі є серед силовиків та мітингувальників. У великих містах ввели комендантську годину. До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.



Акції проти расизму пройшли також у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.