Известно, что он защищал родную землю от вторжения России в составе 404 батальона. Свой последний бой спортсмен принял 29 декабря 2023 года.

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Отдал жизнь за родную землю

По словам своего тренера Вячеслава Полежайко, Владимир всегда был очень активен и готов помогать развитию Черкасской федерации альпинизма и скалолазания. Он рассказал, что мужчина был очень творческим и жизнерадостным человеком.

Полежайко отметил, что "на фронте погиб один из первых наших воспитанников Вова Буренко... В течение многих лет, Вова был в первых рядах в любых наших мероприятиях".

По его словам, Владимир всегда активно участвовал в повседневной жизни федерации. Он вспомнил, что вместе с Буренко открывали первый офис, организовывали первое собрание и соревнование. Также он поделился, что "с ним строили скалодром в Манеже, и еще много хороших и полезных дел...".

Вова был одним из первых пришедших в ФАИС. Имел сильный характер для доходить, долезать, доползать, дорабатывать начатое. Любил туристический двор – сборы, перроны, вагоны, лагерный быт, пение под гитару Вячеслава Полежайко. Вову нельзя было не любить, всегда улыбался, даже когда злился,

– отреагировал на гибель скалолаза Павел Кучер.



Владимир Буренко на фронте / Фото из сети



Владимир Буренко занимался скалолазанием / Фото из фейсбука Павла Кучера

Он вспомнил, как однажды в лагере на Кавказе они играли в шахматы и тогда Буренко выиграл. Кучер отметил, что несмотря на то, что проигрывать он не любит, "но в тот раз искренне радовался его нескрываемой радости".

Друг, спасибо, что был в нашей жизни,

– подытожил Павел Кучер.

В последнее сражение с российскими оккупантами наш воин Владимир Буренко вступил 29 декабря 2023 года. Дома у погибшего защитника остались жена и дочь.



Владимир Буренко / Фото из сети

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.

Защитники, отдавшие жизнь за Украину