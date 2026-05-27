Минус один нардеп: в Раде сложил полномочия представитель "Голоса"

В среду, 27 мая, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Голос". Речь идет о Владимире Цабале.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Смотрите также Впервые за 7 лет Зеленский встретился с главами фракций Рады – с каждым отдельно

В ВР сложил полномочия представитель "Голоса"

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата от фракции "Голос" Владимира Цабаля. Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов.

Голосование набрало необходимое количество голосов для принятия решения. После этого Цабаль официально теряет статус народного депутата Украины.

В то же время политик не объяснил причины своего решения в условиях войны Украины против России.

В парламент должен зайти следующий кандидат из списка партии "Голос". По предварительным данным Железняка, им станет Николай Давидюк.

По состоянию на сейчас партия "Голос" насчитывает 19 народных депутатов, однако ее состав неоднократно подвергался изменениям из-за внутренних конфликтов и исключения отдельных членов.

Напомним, что политический путь Цабаля начался в 2019 году, когда он вошел в партию "Голос". Избран народным депутатом IX созыва по списку партии под №12. Работая секретарем комитета по вопросам бюджета, Цабаль участвовал в формировании государственной сметы.

Также отметим, что в конце апреля Верховная Рада пополнилась одним народным депутатом от "Слуги народа" – Еленой Киевец. Она заменила Дарью Володину, которая досрочно сложила полномочия.