В Чехии основателя фонда помощи Украине будут судить за присвоение средств для беженцев

Прокурор обвинил основателя фонда "Help Ukraine" Владимира Гергеля в мошенничестве с субсидиями. А именно в растрате средств, предназначенных для интеграции беженцев.

Теперь мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщил Чешскому телевидению представитель пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала.

Смотрите также В Чехии увеличивают выплаты беженцам из Украины: какие будут суммы теперь

Что известно о деле

Гергель открыл общественный центр "Розтили" в апреле 2022 года. Для своей деятельности фонд получил от Министерства образования две субсидии на общую сумму 20 миллионов крон.

Центр должен был служить интеграции украинских детей и их родителей. Эти деньги должны были пойти, к примеру, на обучение чешскому языку. Условием предоставления гранта было то, что участие детей в адаптационной группе будет бесплатным для родителей.

Однако, как выяснилось, фонд взимал с родителей плату. Кроме того, он несколько месяцев не платил своим педагогам за проделанную работу.

На часть денег Гергель приобрел квартиру в Праге

По данным "Чешского телевидения", на следующий день после получения первого гранта от министерства, Владимир Гергель перевел со счета фонда на счет своей матери 2 миллиона крон. Затем он снял наличными еще 6 миллионов крон и внес 8 миллионов за покупку квартиры в Праге.

В рамках расследования полиция конфисковала имущество на сумму не менее 12 миллионов, включая долю в жилищном товариществе.

Полиция занимается этим делом с 2023 года, обвинительное заключение они представили этой весной. Прокурор удовлетворил это предложение в начале августа, поэтому суд примет решение по делу.