Ринги, футбольное поле, тренажеры, Владимир Кличко открыл боксерскую площадку в Броварах

Владимир Кличко открыл уникальную боксерскую площадку под открытым небом в Броварском высшем училище физической культуры.

Об этом сообщили на сайте Klitschko Foundation.

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Площадка площадью 280 квадратных метров включает шесть крытых мини-рингов, тренажерную зону, зону кроссфита и мультифункциональное поле для баскетбола и футбола. Это – первое в Украине пространство такого формата, призванное поддержать развитие молодых спортсменов, говорится в сообщении Klitschko Foundation.

Каждый раз когда я обращаюсь к зарубежным благотворителям помогать Украине, поддерживать усилия нашего Фонда, я говорю об украинской молодежи. О ее креативности, силе, безумной мотивированности. И о том, как наша молодежь хочет жить и развиваться. В условиях, когда Россия стремится уничтожить украинцев, уничтожить наше будущее. Поэтому наш Фонд и наши партнеры инвестируют в будущее Украины – в молодежь,

– заявил Владимир Кличко во время открытия уникальной спортивной площадки.

Проект реализовали при поддержке немецкого благотворительного фонда Ein Herz für Kinder. Он должен был стать вторым пространством для развития молодых боксеров после Центра бокса – амбициозного проекта, который Фонд планировал воплотить при поддержке Всемирного боксерского конгресса WBC в Мариуполе. В конце 2021 года уже был готов план строительства и предоставили все согласования. Однако из-за полномасштабного российского вторжения проект не реализовали.



Новая боксерская площадка в Броварах / Фото Klitschko Foundation

"Поле для воплощения мечты превратилось в поле боя. Но мы будем бороться, чтобы однажды осуществить проект и в Мариуполе. А тем временем продолжаем строить и развивать – там, где можем. И эта площадка, которую мы открываем сегодня, является свидетельством того, что никакие обстоятельства не смогут сломать нашей веры и нашего стремления к лучшему будущему для наших детей", – отметила директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

Ранее сообщалось, что Klitschko Foundation передал аппараты нового поколения для УЗИ-диагностики столичному Перинатальному центру и Киевской городской детской клинической больнице №1. А также 22 тонны строительных материалов больнице "Охматдет" для восстановления поврежденных ракетной атакой 8 июля корпусов. Кроме того, благотворительный фонд, основанный Виталием и Владимиром Кличко, отметил свое 21-летие. За время существования фонд проинвестировал более 407 миллионов гривен в спортивные, образовательные, экологические и другие проекты.