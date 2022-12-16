Умер Герой Украины, известный детский реабилитолог Владимир Козявкин

16 декабря скончался известный реабилитолог, детский невролог Владимир Козявкин. Ему было 75 лет.

Козявкин был основателем и многолетним руководителем Международной клиники восстановительного лечения в Трускавце. Он также академик и доктор медицинских наук.

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Умер детский реабилитолог Владимир Козявкин

Козявкин известен во всем мире благодаря авторскому "методу Козявкина" для лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом (ДЦП). Его уникальный подход к решению проблемы ДЦП признан во всем мире научным и медицинским сообществом.

Также Козявкин был лауреатом многих государственных наград, в 2001 году ему присвоено звание Героя Украины. Его клиника в Трускавце принимала детей из ДЦП не только из Украины, но и из многих стран мира.

На смерть Козявкина отреагировали во Львовской ОВА:

Сегодня не стало Владимира Козявкина – известного ученого и исследователя, автора принципиально новой технологии лечения больных детским церебральным параличом, руководителя и создателя Трускавецкой школы реабилитации. Герой Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины. За всеми этими достижениями стоит тяжелый и упорный труд. Десятки тысяч человеческих историй из более чем 60 стран завершились счастливо после лечения по системе Владимира Ильича,

– заявил глава региона Максим Козицкий.

Он отметил, что смерть Козявкина – огромная потеря как для Украины, так и для медицинской отрасли всего мира.



Умер Владимир Козявкин / фото Трускавецкий городской совет