Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NGL.media. Речь идет о заместителе начальника таможенного поста "Рава-Русская", 38-летнего Владимира Михалочко.

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Какое имущество нашли в собственности Владимира Михалочко и его семьи?

Журналисты выяснили, что Владимир Михалойко с 2022 года имеет квартиры, автомобили и ценные бумаги, которые стоят больше, чем чиновник зарабатывает. Его семья проживает в Мостисках, жена Михалойко Галина была советницей тогдашнего председателя районного совета.

Владимир Михалойко с 2020 года стремился попасть на должность начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Смильница". Работы он тогда не имел, а его годовой доход составлял 20,5 тысяч гривен, что задекларированы как подарок от отца. Также семья имела менее 2 тысяч гривен от сдачи в аренду магазина.

В 2022 году Владимир устроился на таможню заместителем начальника управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни. Тогда его семье уже принадлежали дом, квартира, земельные участки и нежилые помещения в Мостисках и Городке. Также в декларации Михалойко есть Mercedes-Benz GLE 350D и Audi Q7, однако они записаны на мать и тестя.

В НАПК Владимир Михалойко подал информацию о 110 тысяч евро и 60 тысяч долларов, которые ему якобы подарил отец. Как выяснили журналисты отметили, отец чиновника Петр Михалойко работал директором школы в селе Крисовичи. Бизнеса, с которого у него могли быть такие доходы, он никогда не вел. В 2020 году отец Владимира умер, а его жена Любовь отметила, что деньги поступали от дочери, которая работает за границей.

Первую декларацию в должности работника таможни Владимир Михалойко подал в октябре 2023 года. Там отмечалось, что мужчина за год приобрел два паркоместа в ЖК "Гиацинт-Люкс" во Львове возле Стрыйского парка. Его жена Галина впоследствии купила там квартиру площадью 57,6 квадратных метров, но в декларации за тот год имущество отсутствует. Также в этом ЖК квартиру площадью 92,1 квадратных метров приобрела мама Владимира Михалочко.

Согласно официальным данным, однокомнатная квартира в ЖК "Гиацинт-Люкс" стоила от 132 тысяч долларов, а двухкомнатная – от 135 тысяч долларов. Несмотря на такие расходы сбережения Михалойков не уменьшились. Но их официальные доходы даже не позволяли приобрести такую недвижимость. На двоих супругов Михалойков в 2022 году заработали 119,5 тысячи гривен. Мама Владимира Михалойко убеждала, что жилье частично снова оплатила дочь, которая проживает в Италии. Однако таможенник не подавал в декларации финансовую помощь от сестры. Также семья якобы продала дом в селе, с чего имела дополнительный доход.

Кроме квартиры в 2022 году Любовь приобрела Audi Q7 2018 года выпуска. Жена Владимира Михалойко в том же году приобрела ценные бумаги, стоили более миллиона гривен и открыла счета в польском банке Pekao. Там она имела 20,1 тысячи евро и почти 20 тысяч долларов.

Супругам Михалойков принадлежат магазины в Мостисках, Городке и Львове. Торговым бизнесом руководит сестра Галины Михалойко Татьяна Мазур. У нее открыто ФЛП, но деньги с онлайн-покупок идут на личную карточку Татьяны. На женщину также записан электрокар Jaguar I-Pace 2020 года выпуска, которым пользуется Владимир Михалойко. В то же время в его же автопарке есть записанные на родителей Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE 350D. О своих доходах таможенник отмечает, что получает лишь менее 2 тысяч гривен от предоставления в аренду одного из магазинов компании "Волиньтабак".

С 2024 года Михалойко работает заместителем начальника таможенного поста "Рава-Русская". В прошлом году его официальный доход составлял менее 500 тысяч гривен. А жена начала работать в фитнес-центре и заработала еще почти 100 тысяч гривен. Это самые большие официальные доходы семьи.

NGL.media смогли узнать от руководителя местной ОО "Волонтерское движение Мостищины" Василия Исанского, что Владимир Михалойко является патриотом и меценатом. Однако размер помощи волонтер не назвал.

За год семья потеряла 40 тысяч евро, ведь Галина Михалойко снова приобрела ценные бумаги. В июне 2025 года она получила право собственности на квартиру в ЖК "Гиацинт-Люкс".

Официальные комментарии относительно своего состояния Владимир и Галина Михалойко давать отказались.

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила директора рынка в Киеве и чиновницу КГГА на получении взятки в размере 25 тысяч долларов от предпринимателя, который арендует помещение рынка под заведение общественного питания. Директора уже взяли под стражу.