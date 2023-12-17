Он был родом из села Нимшин Ивано-Франковской области. На момент гибели герою было 46 лет.
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Владимир Михашула погиб на войне
Представители Галицкой территориальной громады в некрологе выразили соболезнования всем, кто знал павшего военного. Там указали, что для односельчан гибель героя стала большой утратой.
Владимир навсегда останется в памяти тех, кто его знал, верным сыном украинского народа и отважным воином, примером патриотизма и самопожертвования. Склоняем головы в скорби,
– говорится в сообщении.
Владимир Михашула погиб на Авдеевском направлении / Фото Галицкой территориальной громады
В сельском совете также отметили, что дату похорон уважаемого героя сообщат впоследствии. Они призывали всех жителей Нимшина и соседних громад собраться и воздать честь Михашулу и провести его в последний путь, отдав при этом самые высокие почести, которых он заслуживает.
Тяжелые потери Украины на войне
- В Ровенской области 15 декабря простились с военным Интернационального легиона Патапили Хеваге Шеханом Ранишкой из позывным "Дантист". Он пришел в ВСУ в марте 2022 года, чтобы освободить Украину от российской оккупации.
- На войне в Украине также погиб и доброволец из Колумбии с позывным "Бед Бой". Он служил в добровольческом подразделении Сухопутных войск "Карпатская Сечь".
- На фронте также погиб и молодой фехтовальщик Федор Епифанов. К моменту гибели ему было 19 лет, а на фронте он ушел, когда ему исполнилось 18 лет.
- В борьбе за свободу нашего государства также погиб и военнослужащий ВСУ Вячеслав Тимченко. Он присоединился к украинской армии добровольно, как и его сын, и служил в армии стрелком-зенитчиком.