Он был родом из села Нимшин Ивано-Франковской области. На момент гибели герою было 46 лет.

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Владимир Михашула погиб на войне

Представители Галицкой территориальной громады в некрологе выразили соболезнования всем, кто знал павшего военного. Там указали, что для односельчан гибель героя стала большой утратой.

Владимир навсегда останется в памяти тех, кто его знал, верным сыном украинского народа и отважным воином, примером патриотизма и самопожертвования. Склоняем головы в скорби,

– говорится в сообщении.



Владимир Михашула погиб на Авдеевском направлении / Фото Галицкой территориальной громады

В сельском совете также отметили, что дату похорон уважаемого героя сообщат впоследствии. Они призывали всех жителей Нимшина и соседних громад собраться и воздать честь Михашулу и провести его в последний путь, отдав при этом самые высокие почести, которых он заслуживает.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника.

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