Прессслужба G20 сообщила, что саммит состоится 9 – 10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Анонсировали, что мероприятие станет кульминацией деятельности G20 в течение года.

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В списке участников саммита – лидеры цивилизованных стран. В частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Что среди них забыл бункерный дед – неизвестно.

Буданов заявил, что Путину не так уж долго осталось

В то же время предполагать, что Путин сможет посетить саммит – очень оптимистично. Кирилл Буданов – глава ГУР МО – отметил, что бункерный дед уже длительное время болеет раком. Путину осталось не так уж много времени.

В то же время Буданов заметил, что Путин еще успеет увидеть победу Украины.

Эта война должна закончиться перед тем, как он умрет,

– подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов отметил, что знает эту информацию от источников из окружения Путина.