Пресслужба G20 повідомила, що саміт відбудеться 9 – 10 вересня 2023 року у Нью-Делі. Анонсували, що захід стане кульмінацією діяльності G20 упродовж року.

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У списку учасників саміту – лідери цивілізованих країн. Зокрема, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Що серед них забув бункерний дід – невідомо.

Буданов заявив, що Путіну не так вже й довго залишилося

Водночас припускати, що Путін зможе відвідати саміт – дуже оптимістично. Кирило Буданов – очільник ГУР МО – зауважив, що бункерний дід вже тривалий час хворіє на рак. Путіну залишилося не так вже й багато часу.

Водночас Буданов зауважив, що Путін ще встигне побачити перемогу України.

Ця війна має закінчитися перед тим, як він помре,

– наголосив очільник ГУР МО.

Буданов зауважив, що знає цю інформацію від джерел з оточення Путіна.