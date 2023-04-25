Этот вопрос изучили специалисты американского Института изучения войны. Они заявили, что 20 апреля Путин подписал указ о ряде изменений в военном командовании и официально уволил командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова.

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Освобождение Мурадова, вероятно, явилось следствием катастрофического наступления на Угледар, приведшего к многочисленным жертвам среди российских военнослужащих и потере значительного количества военной техники.

Указ также вынудил уйти в отставку генерала армии Александра Дворникова, который, как сообщается, командовал российскими войсками в Украине в апреле 2022 года. Путин заставил уйти в отставку и бывшего командующего Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, а также других неназванных командиров.

Сейчас Кремль полагается на новоназначенного командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского для достижения решающих результатов,

– говорится в сообщении.

Врагу не удается взять Бахмут

Командир батальона "Сила свободы" подполковник Нацгвардии Михаил Крыжановский рассказал о ситуации вокруг Бахмута. По его словам, оккупанты не эвакуируют раненых. А также когда бросают штурмовыми группами до десятка человек, то, если из них несколько выживает, то они их не забирают назад, а просто дополняют и они продолжают штурм.

"Это еще раз свидетельствует, что они не ценят человеческий ресурс и все их разговоры о том, что у них "очень много человеческого ресурса и что они могут воевать Бог знает сколько" – на самом деле не так", – подчеркнул подполковник Нацгвардии.

Командир батальона "Сила свободы" отметил, что чаще всего в штурмах со стороны врага принимает участие ЧВК "Вагнера". Враг вообще не жалеет своих бойцов.