По убеждению секретаря СНБО Алексея Данилова, Украину посетил двойник диктатора. Путин – это дракон с тремя головами. То одна вылезет, и другая, то третья. Какая будет сегодня – неизвестно. Такое мнение он озвучил 24 Канала.

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Путинский муртад Дмитрий Песков прокомментировал мнение секретаря СНБО о двойнике диктатора, назвав эту гипотезу странной. Но понятно, что сказать россиянам больше нечего.

"Представьте себе, нашего президента сравнить с бункерным хлопом, который даже если встречается со своими представителями, то они от 10 в 14 дней должны быть на карантине, каждый день сдавать анализы, чтобы поздороваться. Это же ерунда", – отмечает секретарь СНБО.

Господин Песков знает, что он лжет. "Вместо этого мы точно понимаем, где то яйцо, которое в ближайшее время достанем и сделаем то, что нужно, чтобы они перестали делать то, что они делают на нашей территории", - подчеркнул Данилов. И Песков точно знает, что никакого Путина в Украине не было. Если бы диктатор действительно собрался на оккупированные территории, минимум за месяц началась бы подготовительная работа.

Они все испуганы. Это не наш президент, который может в любой момент появиться в любой точке фронта. Непосредственно среди людей, держащих в раках оружие, полчаса назад вышедших из боя. Прямо на линии столкновения. А тот, кто пугается людей за 14 – 15 метров, пойдет с кем-то общаться?

– акцентирует Данилов.

Идентичную картинку нам раньше показывали в Мариуполе и других городах. Вывозят, конечно, не настоящего Путина, который в 2000 году пришел руководить Россией.

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