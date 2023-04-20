На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україну завітав двійник диктатора. Путін – це такий собі дракон з трьома головами. То одна вилізе, та друга, то третя. Яка буде сьогодні – невідомо. Таку думку він озвучив 24 Каналу.

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Путінський посіпака Дмітрій Пєсков прокоментував думку секретаря РНБО про двійника диктатора, назвавши цю гіпотезу дивною. Але, зрозуміло, що сказати росіянам більше немає чого.

"Уявіть собі, нашого президента порівняти з бункерним хлопом, який навіть якщо зустрічається зі своїми представниками, то вони від 10 о 14 днів мають бути на карантині, кожного дня здавати аналізи, щоб привітатися. Це ж нісенітниця", – зазначає секретар РНБО.

Пан Пєсков знає, що він бреше. "Натомість ми точно розуміємо, де те яйце, яке найближчим часом дістанемо і зробимо те, що потрібно, щоб вони припинили робити те, що вони роблять на нашій території", – наголосив Данілов. І Пєсков точно знає, що ніякого Путіна в Україні не було. Якби диктатор справді зібрався на окуповані території, щонайменше за місяць почалася б підготовча робота.

Вони усі перелякані. Це не наш президент, який у будь-який момент може з'явитися у будь-якій точці фронту. Безпосередньо серед людей, які тримають у раках зброю, які пів години тому вийшли з бою. Просто на лінії зіткнення. А той, хто лякається людей за 14 – 15 метрів, піде з кимось спілкуватися?,

– акцентує Данілов.

Ідентичну картинку нам раніше показували у Маріуполі та інших містах. Вивозять, звичайно, не справжнього Путіна, який у 2000 році прийшов керувати Росією.

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