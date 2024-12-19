Российский диктатор отметил, что если бы Россия не напала на Украину в феврале 2022 года, ситуация якобы могла значительно ухудшиться. Об этом сообщают российские пропагандистские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что заявил Путин

Путин сообщил, что Украина якобы не придерживается Минских договоренностей и обманула Россию по ним. Российский диктатор также сказал, что Киев якобы заявляет о претензиях на какое-то оружие массового поражения.

Он добавил, что в течение восьми лет на востоке якобы по вине Украины продолжается "бойня" и уничтожение людей. А также отметил, что Украина занимается "военным освоением" этих территорий.

Путин считает, что Россия должна была бы лучше подготовиться к войне против Украины. Однако, по его словам, она не могла больше ждать.