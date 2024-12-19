Російський диктатор зазначив, що коли б Росія не напала на Україну в лютому 2022 року, ситуація нібито могла значно погіршитися. Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що заявив Путін

Путін повідомив, що Україна нібито не дотримується Мінських домовленостей та обманула Росію щодо них. Російський диктатор також побіткався, що Київ буцімто заявляє про претензії на якусь зброю масового ураження.

Він додав, що протягом восьми років на сході нібито з вини України триває "бійня" і знищення людей. А також зазначив, що Україна займається "воєнним освоєнням" цих територій.

Путін вважає, що Росія мала б краще підготуватися до війни проти України. Проте, за його словами, вона не могла більше чекати.