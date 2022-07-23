В ГУР объяснили, что путин никогда не признает провал плана оккупации Украины

российская армия несет в войне против Украины сокрушительные потери. Несмотря на это, владимир путин до сих пор считает, что все идет по плану.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины Вадим Скибицкий. Он заверил – российский президент не признает провала по поводу захвата Украины.

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Почему нет общей мобилизации

По словам Скибицкого, в россии не объявляют полную мобилизацию. Однако проводят скрытую.

Поскольку это, в сущности, признание того, что их планы, которые они строили с началом компании, они провалились. И путин этого не будет признавать,

– подчеркнул он.

Не остановят боевых действий

Представитель разведки объяснил, что если бы путин начал всеобщую мобилизацию, то признал бы провал. Так считает ряд военных экспертов.

Скибицкий отметил, что заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о расширении так называемой спецоперации является дополнительным свидетельством, что оккупанты будут воевать и дальше. Они хотят захватить Донбасс и Луганщину и продолжать наступление.

"Но ни в коем случае они не объявляют войну. Хотя война продолжается с 24 февраля. А вообще, если говорить на самом деле, то с 2014 года", – добавил Скибицкий.

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