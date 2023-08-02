Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Кроме некомпетентности, проблема российского диктатора состоит в том, что он у власти уже 23 года и потерял чувство реальности.

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"Путин убежден, что все идет по плану, ведь ему докладывают лживую информацию о происходящем на поле боя. Например, мы знаем, что Украина с помощью систем Patriot сбила все "Кинжалы", которыми пытались атаковать Киев, но бункерному деду доложили противоположное", – отметил экс-сотрудник КГБ.

Также российскому президенту сообщили, о якобы уничтожении 412 украинских танков. Но ведь он не человек критического мышления, поэтому его вполне удовлетворяют такие сообщения военного ведомства, у которых нет никаких доказательств.

Путин потерял чувство реальности: смотрите видео

Как смеялись над Путином-президентом

Отсутствие соответствующих компетенций у Владимира Путина было настолько очевидным, что когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак узнал о его вероятном назначении на пост президента, – смеялся два часа.

"Потом еще четыре часа объяснял Борису Ельцину, почему этого не стоит делать, но так его и не убедил", – произнес Жирнов.

Он подчеркнул, что отсутствие соответствующего профессионального опыта и компетенций стали причиной того, что деятельность Путина на должности руководителя России провальна.

Перспективы Путина