Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что российский диктатор совершенно не разбирается в криптовалюте. Причина перебоев с электроэнергией намного очевиднее.

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Очередной маразм от Путина

По словам Яковенко, подобные заявления от российского диктатора несут юмористический характер. Человек, который вообще не знает, что такое интернет и криптовалюта, серьезно обсуждает эту тему.

Это сатира, когда говорят о том, что в селах Дагестана постоянно занимаются добычей криптовалюты,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Яковенко объяснил, что ситуация в России гораздо проще, чем о ней рассказывает Путин. Украинские дроны наносят удары по объектам производства электроэнергии страны-агрессора. Война происходит в обе стороны и порождает техногенные катастрофы.

Ему (Путину – 24 Канал) бы стендапером работать с его талантами создавать смешной контент. Особенно, когда он говорит об истории, это просто сплошной юмор,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.