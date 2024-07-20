Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російський диктатор абсолютно не тямить у криптовалюті. Причина перебоїв з електроенергією є набагато очевиднішою.

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Черговий маразм від Путіна

За словами Яковенка, подібні заяви від російського диктатора несуть гумористичний характер. Людина, яка взагалі не знає, що таке інтернет та криптовалюта, серйозно обговорює цю тему.

Це сатира, коли говорять про те, що в селах Дагестану постійно займаються видобутком криптовалюти,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Яковенко пояснив, що ситуація в Росії набагато простіша, ніж про неї розказує Путін. Українські дрони завдають удари по об'єктах виробництва електроенергії країни-агресорки. Війна відбувається в обидві сторони та породжує техногенні катастрофи.

Йому (Путіну – 24 Канал) би стендапером працювати з його талантами породжувати смішний контент. Особливо, коли він говорить про історію, це просто суцільний гумор,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.