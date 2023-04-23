Российские оккупанты радостно разносят новость о якобы визите бункерного деда на временно оккупированную территорию Херсонской области. В то же время Алексей Данилов заметил, что это был никакой не Путин. Перед будущими "двухсотыми" радостно позировал один из его двойников. По состоянию на 23 апреля в РосСМИ появились новые головокружительные детали о "визите", сообщает 24 Канал.

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В сети опубликовали видео разговора с "очевидцем" приезда Путина. Для большей "секретности" лица нового русского баснописца закрыли. Драматическим голосом он рассказывает о том, как бункерный дед страдал во время "визита".

По словам "очевидца", Путин не спал 23, а может и 24 часа подряд. Единственное, что удавалось бункерному деду, – вздремнуть несколько минут в вертолете или в авто.

О вроде бы "визите" бункерного деда на Херсонщину пропагандисты объявили 18 апреля. В то же время, точной даты, когда Путин выполз из бункера, не раскрывают. Интересно, что сначала не публиковали ни одного фото или видео "события". Возможно, не успели подфотошопить контент.