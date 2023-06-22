Такое мнение в стриме 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он отметил, что, судя по тому, что говорит российский диктатор, вероятно, его не вводят полностью в курс происходящего.

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"Я об этом слышал тоже от нескольких людей, которые, можно сказать, "приближены к приближенным". Непонятно, у кого брать правильную информацию. Вряд ли у него (Путина – 24 Канал) есть полная информация", – отметил Бурлаков.

Откуда может получать информацию бункерный дед: смотрите видео

Информация неофициальная

Журналист-международник предположил, что вряд ли у бункерного деда есть полноценная информация с поля боя, ведь он ее получает, вероятно, в частности, от так называемых "военкоров". Все потому, что, по словам президента страны-агрессора можно узнать то, что они говорили. Это означает, что информация иногда передается.

По мнению Алексея Бурлакова, только один – два человека в мире знают, как это происходит.

Впрочем, по тому, что удается анализировать и узнать от людей, знающих российского диктатора, можно понять, что, возможно, каждый день, а может, через день или раз в несколько дней Владимир Путин получает информацию "с полей" от тех людей или каналов, которым доверяет.

И это – неофициальные структуры. Это могут быть те же "военкоры",

– предположил журналист-международник.

Как в методичке

Встречи президента России с так называемыми российскими "военкорами" делаются не для того, чтобы бункерный дед услышал информацию. Их проводят для того, чтобы показать, что Путин якобы "классный и разбирается в теме".

"Они ("военкоры" – 24 Канал) после того все сказали, каждый из них сказал, что "он так разбирается в теме, будто там был, он таки знает подробности". И они одинаковыми словами говорили об этом", – отметил Бурлаков.

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