Такое мнение в стриме 24 Каналу выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он отметил, что, судя по тому, что говорит российский диктатор, вероятно, его не вводят полностью в курс происходящего.
Смотрите также "Он понимает только удары чайником по морде": как остановить ядерные угрозы Путина
"Я об этом слышал тоже от нескольких людей, которые, можно сказать, "приближены к приближенным". Непонятно, у кого брать правильную информацию. Вряд ли у него (Путина – 24 Канал) есть полная информация", – отметил Бурлаков.
Откуда может получать информацию бункерный дед: смотрите видео
Информация неофициальная
Журналист-международник предположил, что вряд ли у бункерного деда есть полноценная информация с поля боя, ведь он ее получает, вероятно, в частности, от так называемых "военкоров". Все потому, что, по словам президента страны-агрессора можно узнать то, что они говорили. Это означает, что информация иногда передается.
По мнению Алексея Бурлакова, только один – два человека в мире знают, как это происходит.
Впрочем, по тому, что удается анализировать и узнать от людей, знающих российского диктатора, можно понять, что, возможно, каждый день, а может, через день или раз в несколько дней Владимир Путин получает информацию "с полей" от тех людей или каналов, которым доверяет.
И это – неофициальные структуры. Это могут быть те же "военкоры",
– предположил журналист-международник.
Как в методичке
Встречи президента России с так называемыми российскими "военкорами" делаются не для того, чтобы бункерный дед услышал информацию. Их проводят для того, чтобы показать, что Путин якобы "классный и разбирается в теме".
"Они ("военкоры" – 24 Канал) после того все сказали, каждый из них сказал, что "он так разбирается в теме, будто там был, он таки знает подробности". И они одинаковыми словами говорили об этом", – отметил Бурлаков.
Путин встретился с прихвостнями
- Российский диктатор Владимир Путин 13 июня встретился с российскими так называемыми "военкорами". Путин, в частности, и дальше пытался убедить, что Украину создал Ленин. А "неблагодарные украинцы сбрасывают его с пьедестала, а на это место ставят Бандеру".
- Во время этой встречи бункерный дед рассказал, что другие страны якобы пытаются распилить Россию. Она, мол, на самом деле якобы не воинствующая страна, а Кремль после развала СССР был настроен на хорошие отношения со всеми соседями.
- Также Путин заявил, что Россия, в частности, якобы десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику. Впрочем, по его словам, стране-агрессору "не давали никаких шансов построить нормальные отношения с братским украинским народом".
- Также бункерный дед заявил, что цели так называемой "спецоперации" не изменились. Заявил Путин и о контрнаступлении Украины. Мол, ВСУ якобы не имеют успеха. Не обошел президент страны-агрессора и теракт на Каховской ГЭС, который и совершила же его армия. Однако, сказал, что это Украина разрушила ГЭС. А Россия якобы "не была в этом заинтересована".