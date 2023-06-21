Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки. Он напомнил о начале политической карьеры российского диктатора, что многое объясняет.

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Вероятность провокаций

Свою политическую карьеру Путин вместе со своим соратником Патрушевым начинали с подрывов домов в Москве. Эти теракты они списывали на чеченских боевиков и прекратили только в четвертый раз, когда план сорвался. Потому Путин готов на все и провокации с его стороны вполне реальны.

"Более того – они заговорили о бактериологическом оружии, которое разрабатывалось в Советском Союзе. Россия заявила, что уничтожила его, но кто ей поверит. Так говорили о химическом оружии, которое тоже вроде бы уничтожили, а оно возникло в Сирии. Поэтому то, что у них (россиян – 24 Канал) кгбшная голова – в этом не стоит сомневаться", – подчеркнул Жирнов.

Сергей Жирнов о возможных провокациях России: смотреть видео

Единственный вариант остановить Путина

Пока Путин сосредоточился на ядерных угрозах, и именно Китай был крайне разочарован этим. Дескать, Си Цзиньпин приезжал в Москву и заставил кремлевского диктатора подписать соответствующие договоренности. Но Путин наплевал на них, заявив о перемещении оружия в Беларусь.

"Китайцы очень сильно обиделись. Между ними идет "холодная война". Это может объяснить почему на столь высоком уровне приняли Блинкена, потому что испугались своего сумасшедшего северного соседа", – предположил Жирнов.

Он сравнил Путина с "дворовым мальчиком", которого остановить может только сила.

Он не боится и не понимает никого, кто с ними ведет переговоры, пока ему не бьют по морде. Путину по морде надо бить чайником – была такая советская песня. Пока его не ударили по морде чайником, он ничего не поймет,

– объяснил экс-сотрудник КГБ.

Едва ли не единственный человек, который условно это сделал, был Эрдоган. Кремлевский диктатор пытался с ним поиграть и с помощью российского истребителя и "прорвать" воздушное пространство Турции, но лидер страны остановил россиянина.

"Путин понимает только силу. Пока ему по морде чайником не ударили, он будет играть в свои игрушки", – объяснил, как остановить диктатора Сергей Жирнов.

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