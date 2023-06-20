Путин в очередной раз рассказывает, какой он "миролюбивый", а Украина его обманула – раньше с "Минскими договоренностями", и с этим договором – снова. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Читайте также Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников

Скажут Путину уходить в отставку

Он отметил, что у среднестатистического россиянина возникает логичный вопрос: почему же Путин такой "наивный", что его все постоянно обманывают и он отступает? Ведь в российском обществе властвует специфический первобытнообщинный строй, при котором люди уважают только силу.

В то же время Путина открыто называют "слабаком" и "никудышным политиком" и российские патриоты – главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, террорист Игорь Гиркин, бизнесмен Константин Малафеев, идеолог "русского мира" Александр Дугин, а также представители "клана войны".

"Гиркин прямо говорит Путину, чтобы тот умолк, потому что он всем надоел, и потому что не говорит ничего важного и серьезного. А также говорит ему идти в отставку", - подчеркнул Жирнов.

Эксагент КГБ предположил, когда и как может произойти свержение Путина: смотрите видео

Состоится внезапно

Но все эти критики Путина не собираются заканчивать войну и выводить российские войска с территории Украины. Ведь в этом случае Россия не теряет свою территорию. Да, они потеряли 200 тысяч солдат убитыми и плюс ранеными, потеряли много ресурсов, но страна-агрессор может остаться в своих границах.

Однако у всех этих патриотов всегда есть отходные маневры – спихнуть все поражения в войне на Путина. Ведь это он такой "слабак" и "агент империализма", который довел до того, что две страны – Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО, а Украина де-факто стала членом Альянса. Также он допустил то, что Украину вооружили, а у Пентагона

– самый большой военный бюджет, – подчеркнул эксагент КГБ.

И чем скорее российские патриоты это поймут, по его мнению, тем быстрее все закончится свержением Путина. Однако неизвестно, произойдет ли это до выборов президента России в 2024 году. Есть вариант, что Путин может объявить военное положение и отменить выборы.

"Свержение российского диктатора может произойти внезапно, но предсказать когда, невозможно. Например, соберется некий съезд представителей народов Севера и Сибири, и на нем заявят, что азиатская часть территория России, которая за Уральским хребтом, отделяется от России. И начнутся необратимые" процессы", – подчеркнул Сергей Жирнов.

Что происходит с Путиным