Путин в очередной раз рассказывает, какой он "миролюбивый", а Украина его обманула – раньше с "Минскими договоренностями", и с этим договором – снова. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Скажут Путину уходить в отставку
Он отметил, что у среднестатистического россиянина возникает логичный вопрос: почему же Путин такой "наивный", что его все постоянно обманывают и он отступает? Ведь в российском обществе властвует специфический первобытнообщинный строй, при котором люди уважают только силу.
В то же время Путина открыто называют "слабаком" и "никудышным политиком" и российские патриоты – главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, террорист Игорь Гиркин, бизнесмен Константин Малафеев, идеолог "русского мира" Александр Дугин, а также представители "клана войны".
"Гиркин прямо говорит Путину, чтобы тот умолк, потому что он всем надоел, и потому что не говорит ничего важного и серьезного. А также говорит ему идти в отставку", - подчеркнул Жирнов.
Эксагент КГБ предположил, когда и как может произойти свержение Путина: смотрите видео
Состоится внезапно
Но все эти критики Путина не собираются заканчивать войну и выводить российские войска с территории Украины. Ведь в этом случае Россия не теряет свою территорию. Да, они потеряли 200 тысяч солдат убитыми и плюс ранеными, потеряли много ресурсов, но страна-агрессор может остаться в своих границах.
Однако у всех этих патриотов всегда есть отходные маневры – спихнуть все поражения в войне на Путина. Ведь это он такой "слабак" и "агент империализма", который довел до того, что две страны – Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО, а Украина де-факто стала членом Альянса. Также он допустил то, что Украину вооружили, а у Пентагона
– самый большой военный бюджет, – подчеркнул эксагент КГБ.
И чем скорее российские патриоты это поймут, по его мнению, тем быстрее все закончится свержением Путина. Однако неизвестно, произойдет ли это до выборов президента России в 2024 году. Есть вариант, что Путин может объявить военное положение и отменить выборы.
"Свержение российского диктатора может произойти внезапно, но предсказать когда, невозможно. Например, соберется некий съезд представителей народов Севера и Сибири, и на нем заявят, что азиатская часть территория России, которая за Уральским хребтом, отделяется от России. И начнутся необратимые" процессы", – подчеркнул Сергей Жирнов.
Что происходит с Путиным
- В украинской разведке отметили, что российский диктатор имеет серьезные заболевания, в том числе онкологию. Однако, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, информации о смерти Путина нет. Однако у разведчиков есть факты использования технологии двойников и потому то, что глава Кремля не умер, еще предстоит установить.
- Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины не исключает возможного ликвидирования российского диктатора. Это может произойти, когда будет известно о реальной подготовке Путиным ядерной атаки.
- Маломуж отметил, что в этом случае он не исключается проведение спецоперации западными спецслужбами по устранению Путина.
- В то же время, американский Институт изучения войны сообщает, что группа российских чиновников – действующих и бывших – написала открытое письмо Путину. В нем отмечено, что подрыв плотины Каховской ГЭС повлечет за собой экокатастрофу и повлияет на экосистему планеты, экономику и здоровье людей на многие десятилетия. В письме есть акценты на то, что все это – последствия так называемого "СВО".
- Аналитики ISW отметили, что подписавшие письмо таким образом выразили свое несогласие со "СВО", при этом не осуждая действия российских военных.