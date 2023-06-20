Путін вчергове розповідає, який він "миролюбний", а Україна його ошукала – раніше з "Мінськими домовленостями" і з цим договором – знову. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Скажуть Путіну йти у відставку
Він зазначив, що у середньостатистичного росіянина виникає логічне питання: чого ж Путін такий "наївний", що його постійно всі обманюють і він відступає? Адже в російському суспільстві панує специфічний первіснообщинний лад, при якому люди поважають тільки силу.
Водночас Путіна відкрито називають "слабаком" та "нікчемним політиком" й російські патріоти – ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, терорист Ігор Гиркин, бізнесмен Костянтин Малафєєв, ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін, а також представники "клана війни".
"Гіркін прямо говорить Путіну, щоб той замовк, тому що він всім набрид, і тому що не говорить нічого важливого та серйозного. А також говорить йому йти у відставку", – підкреслив Жирнов.
Ексагент КДБ припустив, коли і як може відбутись повалення Путіна: дивіться відео
Відбудеться раптово
Але всі ці критики Путіна не збираються закінчувати війну та виводити російські війська з території України. Адже в цьому випадку Росія не втрачає свою територію. Так, вони втратили 200 тисяч солдатів вбитими і плюс пораненими, втратили багато ресурсів, але країна-агресорка може залишитись в своїх кордонах.
Однак у всіх цих патріотів завжди є відхідні маневри – спихнути усі поразки у війні на Путіна. Адже це він такий "слабак" та "агент імперіалізму", який довів до того, що дві країни – Фінляндія та Швеція приєднуються до НАТО, а Україна де-факто стала членом Альянсу. Також він допустив те, що Україну озброїли, а в Пентагона став найбільшим військовий бюджет, – підкреслив ексагент КДБ.
І чим скоріше російські патріоти це зрозуміють, на його думку, тим швидше все закінчиться поваленням Путіна. Проте невідомо, чи відбудеться це до виборів президента Росії у 2024 році. Існує варіант, що Путін може оголосити воєнний стан і скасувати вибори.
"Повалення російського диктатора може відбутися раптово, але передбачити коли, неможливо. Наприклад, збереться якийсь з'їзд представників народів Півночі та Сибіру, і на ньому заявлять, що азійська частина територія Росії, яка за Уральським хребтом, відділяється від Росії. І почнуться незворотні процеси", – наголосив Сергій Жирнов.
Що відбувається з Путіним
- В українській розвідці зазначили, що російський диктатор має серйозні захворювання, зокрема онкологію. Проте, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, інформації про смерть Путіна немає. Однак розвідники мають факти використання технології двійників і тому те, що очільник Кремля не помер, ще треба встановити.
- Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України не виключає можливого ліквідування російського диктатора. Це може статися, коли буде відомо про реальну підготовку Путіним ядерної атаки.
- Маломуж зауважив, що в цьому випадку не виключається проведення спецоперації західними спецслужбами з усунення Путіна.
- Водночас американський Інститут вивчення війни повідомляє, що група російських чиновників – чинних та колишніх – написала відкритий лист до Путіна. В ньому зазначено, що підрив греблі Каховської ГЕС спричине екокатастрофу та вплине на екосистему планети, економіку та здоров'я людей на багато десятиліть. В листі є акценти на те, що все це є наслідками так званого "СВО".
- Аналітики ISW зауважили, що підписанти листа у такий спосіб висловили свою незгоду з "СВО", при цьому не засуджуючи дії російських військових.