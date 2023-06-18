Але подібним можуть зайнятися іноземні спецслужби в певних критичних ситуаціях. Про це 24 Каналу повідомив Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.
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Подібною точкою кипіння може стати реальна підготовка Путіна до ядерної атаки.
Що станеться, якщо Путін вирішить застосувати ядерку
В цьому випадку може бути проведена спеціальна операція силовиками Заходу, вважає ексрозвідник. Адже це становитиме загрозу не лише Україні, а і всьому світові.
Коли буде загроза ядерна всьому людству, і США, Європі, і Китаю, і Туреччині – отут вони всі активізуються. Тоді вже спецслужби будуть опрацьовувати варіанти, як його усунути, якщо лідери не зможуть дотиснути, аби він цього не зробив, з допомогою російської агентури, адже це велика робота,
– додав Маломуж.
До того ж він розповів, що росіяни розробили системи протидії і знищення вірусів там, де перебуває їхній президент. Мовиться про електронні системи очищення повітря, тому в Кремлі вважають, що наразі реальних загроз Путіну немає. Коли багато людей страждали на Омікрон, були інші розрахунки, що можливе пряме зараження і Путін може померти. Наразі дослідження, які провели до того ж на інших людях, спростували цю інформацію.
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Путін активно використовує двійників замість себе
- За інформацією від української розвідки в російського диктатора є три двійники. Їх можна відрізнити за фізіологічними ознаками, заходами безпеки та відмінностями у протокольних моментах.
- Співробітник російської розвідки Сергій Жирнов зауважив, що справжній Путін має проблеми з горлом і тому завжди кашляє на виступах та зустрічах. До того ж у двійників відрізняються нігті, за цим можна прослідкувати на світлинах.
- Після нещодавньої появи на публіці Путіна взагалі назвали схожим на робота, настільки неприродними були його поведінка та вигляд.