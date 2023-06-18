Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що стримуючим чинником для Путіна може стати позиції США, європейських країн та їхня консолідація з Китаєм. Про це він розповів 24 Каналу.

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Навіщо карантин

Гудков зауважив, що коли спеціалісти з психіатрії говорить говорять про те, що Путін здорова людина, повірити в це вже неможливо.

У нього або дах поїхав, або дійсно має великі проблеми зі здоров'ям. Не дарма один з "воєнкомів" розповів, що перед зустріччю з Путіним він сидів на карантині. Чого б це людям сидіти на карантині, якщо у вождя все гаразд?

– припустив опозиційний політик.

У російського диктатора, на думку Гудкова, є ураження якоїсь системи – ментальної чи психічної. Можливо на нього діють якісь ліки, а можливо діє абсолютна влада, яка розбещує будь-яку людину.

"Про те, що дід в неадекваті, це очевидно", – наголосив опозиціонер.

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Путін має боятись

Єдине, що його стримує від вчинення страшних злочинів, це страх особистої смерті та страх дій у відповідь та наслідків.

Якщо Путін буде побоюватись відповіді на його дії, він цього не зробить. Якщо не буде боятись, то він може вчинити все, що завгодно. І не тільки підірвати Запорізьку АЕС. Все буде залежить від того, наскільки серйозно Путін буде розуміти, що дії у відповідь отримає сильніші, потужніші і згубні для нього дії,

– зауважив Гудков.

В цьому аспекті велику роль можуть зіграти країни Заходу і зокрема США.

"Сполученим Штатам зараз потрібно зіграти з Китаєм якусь "партію", щоб пом'якшити з ним ситуацію. Це потрібно для того, щоб Пекін перейшов до табору противників війни, а не напружено очікував, що буде", – відзначив опозиційний політик..

Це намагався зробити Макрон. Під час свого візиту до Пекіна, припустив Гудков, президент Франції міг запропонувати керівництву Китаю якусь цікаву пропозицію, щоб воно підтримало позицію України та Заходу.

Зверніть увагу! Після підриву окупантами Каховської ГЕС, Володимир Зеленський заявив, що не виключає підриву росіянами й Запорізької ЗАЕС. Адже мета ворога – дестабілізувати ситуацію, а також змусити країни світу схилити Україну для потрібного Росії "варіанту припинення цього конфлікту".

Ситуація на Запорізькій АЕС