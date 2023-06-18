Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что сдерживающим фактором для Путина могут стать позиции США, европейских стран и их консолидация с Китаем. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Зачем карантин

Гудков считает, что когда специалисты по психиатрии говорят, что Путин здоровый человек, поверить в это уже невозможно.

У него либо "крыша поехала", либо действительно он имеет большие проблемы со здоровьем. Не зря один из "военкомов" рассказал, что перед встречей с Путиным он сидел на карантине. Зачем людям сидеть на карантине, если у вождя все в порядке?

– предположил оппозиционный политик.

У российского диктатора, по его мнению, есть поражение какой-то системы – ментальной или психической. Возможно, на него действуют какие-то лекарства, а возможно – абсолютная власть, которая развращает любого человека.

"То, что дед не в адеквате, это очевидно", – подчеркнул оппозиционер.

Геннадий Гудков предположил, что может удержать Путина от провокации на ЗАЭС: смотрите видео

Путин должен бояться

Единственное, что сдерживает Путина от совершения страшных преступлений, это страх личной смерти и страх ответных действий и последствий.

Если Путин будет опасаться ответа на его действия, он этого не сделает. Если не будет бояться, он может сделать все что угодно. И не только взорвать Запорожскую АЭС. Все будет зависеть от того, насколько серьезно Путин будет понимать, что получит более сильные, мощные и губительные для него ответные действия,

– заметил Гудков.

В этом аспекте большую роль могут сыграть страны Запада и в частности США.

"Соединенным Штатам сейчас необходимо сыграть с Китаем какую-нибудь "партию", чтобы смягчить с ним ситуацию. Это нужно для того, чтобы Пекин перешел в лагерь противников войны, а не напряженно ожидал, что будет", — отметил оппозиционный политик.

Возможно, это уже пытался сделать Макрон. Во время своего визита в Пекин, предположил Гудков, президент Франции мог сделать руководству Китая какое-нибудь интересное предложение, чтобы оно поддержало позицию Украины и Запада.

Обратите внимание! После подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Владимир Зеленский заявил, что не исключает подрыва россиянами и Запорожской ЗАЭС. Ведь цель врага – дестабилизировать ситуацию, а также вынудить страны мира склонить Украину для нужного России "варианта прекращения этого конфликта".

Ситуация на Запорожской АЭС