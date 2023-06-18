Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что сдерживающим фактором для Путина могут стать позиции США, европейских стран и их консолидация с Китаем. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Зачем карантин
Гудков считает, что когда специалисты по психиатрии говорят, что Путин здоровый человек, поверить в это уже невозможно.
У него либо "крыша поехала", либо действительно он имеет большие проблемы со здоровьем. Не зря один из "военкомов" рассказал, что перед встречей с Путиным он сидел на карантине. Зачем людям сидеть на карантине, если у вождя все в порядке?
– предположил оппозиционный политик.
У российского диктатора, по его мнению, есть поражение какой-то системы – ментальной или психической. Возможно, на него действуют какие-то лекарства, а возможно – абсолютная власть, которая развращает любого человека.
"То, что дед не в адеквате, это очевидно", – подчеркнул оппозиционер.
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Путин должен бояться
Единственное, что сдерживает Путина от совершения страшных преступлений, это страх личной смерти и страх ответных действий и последствий.
Если Путин будет опасаться ответа на его действия, он этого не сделает. Если не будет бояться, он может сделать все что угодно. И не только взорвать Запорожскую АЭС. Все будет зависеть от того, насколько серьезно Путин будет понимать, что получит более сильные, мощные и губительные для него ответные действия,
– заметил Гудков.
В этом аспекте большую роль могут сыграть страны Запада и в частности США.
"Соединенным Штатам сейчас необходимо сыграть с Китаем какую-нибудь "партию", чтобы смягчить с ним ситуацию. Это нужно для того, чтобы Пекин перешел в лагерь противников войны, а не напряженно ожидал, что будет", — отметил оппозиционный политик.
Возможно, это уже пытался сделать Макрон. Во время своего визита в Пекин, предположил Гудков, президент Франции мог сделать руководству Китая какое-нибудь интересное предложение, чтобы оно поддержало позицию Украины и Запада.
Ситуация на Запорожской АЭС
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил 15 июня оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Накануне он рассказал, что у него есть планы оценить ситуацию на ЗАЭС, а также произвести ротацию и оставить там команду МАГАТЭ из 4 человек.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что визит Рафаэля Гросси на ЗАЭС не принес никакой пользы украинскому государству. Он уверен, что сейчас у МАГАТЭ есть одна миссия: четко зафиксировать нарушения в ядерной безопасности, если они есть, и на конкретного нарушителя наложить санкции. Также он назвал 4 шага, которые могли бы урегулировать ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом читайте в материале.
- В то же время независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная отметила, что миссия МАГАТЭ до сих пор не приняла резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории ЗАЭС. По ее словам, МАГАТЭ сделало два доклада по итогам оккупации Запорожской АЭС и "на этом их деятельность закончилась".