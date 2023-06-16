Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что Россия использует ядерную отрасль для шантажа всего мира.

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Либо Россия выполняет требования, либо на нее налагают санкции

По словам советника главы ОПУ, визит директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не принес никакой пользы Украине. Вместо того чтобы реализовывать план, предложенный Украиной еще полгода назад, МАГАТЭ просто констатировало ситуацию на станции.

"У МАГАТЭ сегодня одна миссия: не печатать бесконечные пресс-релизы, а четко зафиксировать, если есть нарушения в ядерной безопасности, то на конкретного нарушителя налагают конкретные санкции. Не больше, но и не меньше", – заявил Подоляк.

Он назвал 4 шага, которые должны наконец урегулировать ситуацию на Запорожской АЭС:

Объявить зону ЗАЭС и вокруг – зоной демилитаризации, которую никто не может использовать как военный объект; Вывести российские войска, "Росгвардию" с территории станции; Обеспечить полноценную и беспрепятственную работу украинскому персоналу станции; Дать России срок для выполнения этих требований. Если она в течение 10 – 14 дней не выполнит их, то наложить разрушительные санкции на Росатом – запретить любую деятельность за пределами России.

"Вы не будете торговать в Европе, в Южной Африке или в Восточной Африке. Вы не будете строить атомные станции в Венгрии, вы не будете строить атомные станции где-то на Ближнем Востоке", – добавил советник главы ОПУ.

Какая ситуация на Запорожские АЭС сейчас