Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він заявив, що Росія використовує ядерну галузь для шантажу усього світу.

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Або Росія виконує вимоги, або на неї накладають санкції

За словами радника глави ОПУ, візит директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі не приніс жодної користі Україні. Замість того, щоб реалізовувати план, запропонований Україною ще пів року тому, МАГАТЕ просто констатувало ситуацію на станції.

"У МАГАТЕ сьогодні одна місія: не друкувати нескінченні пресрелізи, а чітко зафіксувати, якщо є порушення у ядерній безпеці, то на конкретного порушника накладають конкретні санкції. Не більше, але й не менше", – заявив Подоляк.

Він назвав 4 кроки, які мають врешті врегулювати ситуацію на Запорізькій АЕС:

Оголосити зону ЗАЕС та навколо – зоною демілітаризації, яку ніхто не може використовувати, як військовий об’єкт; Вивести російській війська, "Росгвардію" з території станції; Забезпечити повноцінну та безперешкодну роботу українському персоналу станції; Дати Росії термін на виконання цих вимог. Якщо вона впродовж 10 – 14 днів не виконає їх, то накласти руйнівні санкції на "Росатом" – заборонити будь-яку діяльність за межами Росії.

"Ви не будете торгувати у Європі, у Південній Африці чи у Східній Африці. Ви не будете будувати атомні станції в Угорщині, ви не будете будувати атомні станції десь на Близькому Сході тощо", – додав радник глави ОПУ.

Яка ситуація на Запорізькі АЕС зараз