Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что лидеров африканских стран, выполнявших свою "миротворческую" миссию, использовал Кремль. Ведь зависимость многих африканских стран от России давняя и осталась крепкой. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Противостояние Запада и России за влияние

Несмотря на то, что Запад активно наращивает свое влияние в Африке, однако со времен Советского Союза, когда он активно вовлекался во внутренние процессы на континенте, Россия сохраняет давние связи с африканскими странами.

Об этом свидетельствует даже присутствие ЧВК "Вагнера" в некоторых странах Африки,

– объяснил политолог.

Он обратил внимание, что в составе "миротворческой" миссии находились лидеры Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Союза Коморских Островов. А вот лидеры Уганды, Египта и Конго отказались ехать в Киев, а затем в Санкт-Петербург.

"И это не случайно. Сейчас происходит противостояние Запада и России за влияние на страны Африки. И приехавшие в Киев африканские лидеры находятся под влиянием России", - подчеркнул Клочок.

Реакция Владимира Зеленского Президент Украины отреагировал на мирные инициативы, которые выдвинули во время своего визита в Киев главы африканских стран. Он отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только после Президент Украины отреагировал на мирные инициативы, которые выдвинули во время своего визита в Киев главы африканских стран. Он отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только после полного вывода оккупационных войск с территории Украины. По его мнению, сейчас допустить какие-либо переговоры со страной-агрессором означает "заморозить войну".

Путин продвигает собственные "мирные инициативы"

В то же время Украина провела много дипломатической работы, чтобы эта миссия состоялась. И то, что она происходит в таком формате, дает нам предварительно основу для понимания: борьба за то, чтобы больше стран выступали против Владимира Путина, продолжается.

Однако влияние России на некоторые страны сохраняется. Об этом свидетельствует заявление представителей ЮАР, что во время их визита в Киев якобы "не было ракетного обстрела". А также то, что делегация лидеров стран Африки отправилась в Санкт-Петербург и там встретились с Путиным.

"В общем, российский диктатор использует эти страны, чтобы продвигать собственные "мирные инициативы", – подчеркнул политолог.

Валерий Клочок прокомментировал "миротворческую миссию" лидеров стран Африки в Киев: смотрите видео

Сценарии – похожие, интересы – разные

Если предположить, что за этими "мирными инициативами" лидеров стран Африки стоит Китай, то почему представителей Пекина не было вместе с ними в Киеве. Также африканская делегация не отметила "мирный план" Китая и не поддержала его.

"Если бы была консолидирована позиция России и Китая, тогда логично было бы продвигать именно китайские "мирные инициативы" и вместе их поддержать. И это указывает на противостояние России и Китая, а не на партнерство. Пекин видит свои пути прекращения войны России против Украины, а Москва – свои. Сценарии у них схожие, а интересы разные", – отметил Валерий Клочок.

Что известно о "мирном плане", который предложили лидеры стран Африки