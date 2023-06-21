Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки. Він нагадав про початок політичної кар'єри російського диктатора, яка багато чого пояснює.

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Ймовірність провокацій

Свою політичну кар'єру Путін разом зі своїм посіпакою Патрушевим починали із підривів будинків у Москві. Ці теракти вони списували на чеченських бойовиків і припинили лише на четвертий раз, коли план зірвався. Тому Путін готовий на все і провокації з його боку цілком реальні.

"Ба більше – вони заговорили про бактеріологічну зброю, яка розроблялася в Радянському Союзі. Росія заявила, що знищила її, але хто їй повірить. Так казали про хімічну зброю, яку теж начебто знищили, а вона виникла в Сирії. Тому те, що у них (росіян – 24 Канал) кдбшна голова – в цьому не варто сумніватися", – наголосив Жирнов.

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Єдиний варіант спинити Путіна

Поки Путін зосередився на ядерних погрозах і саме Китай був вкрай розчарований цим. Мовляв, Сі Цзіньпін приїздив до Москви і змусив кремлівського диктатора підписати відповідні домовленості. Але Путін наплював на них, заявивши про переміщення зброї до Білорусі.

"Китайці дуже сильно образилися. Між ними йде "холодна війна". Це може пояснити чому на такому високому рівні прийняли Блінкена, бо злякалися свого божевільного північного сусіда", – припустив Жирнов.

Він порівняв Путіна з "дворовим хлопчиком", якого зупинити може тільки сила.

Він не боїться і не розуміє нікого, хто з ними веде переговори до того, поки йому не б'ють по морді. Путіну по морді треба бити чайником – була така радянська пісня. Поки його не вдарили по морді чайником, він нічого не зрозуміє,

– пояснив ексспівробітник КДБ.

Чи не єдина людина, яка умовно це зробила, був Ердоган. Кремлівський диктатор намагався з ним погратися і за допомогою російського винищувача "прорвати" повітряний простір Туреччини, але лідер країни зупинив росіянина.

"Путін розуміє тільки силу. Поки йому по морді чайником не вдарили, він буде гратися у свої іграшки", – пояснив як зупинити диктатора Сергій Жирнов.

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