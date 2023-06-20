Звинувачення Росії на чужу адресу щодо створення "брудних бомб" є нікчемними. Про це мовиться у заяві Міністерства оборони України.
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Росіянам жорстко вказали на їхнє місце
В оборонному відомстві нагадали, що Москва робила подібні безпідставні звинувачення восени 2022 року. Це відбувалося саме у той момент, коли окупанти зазнавали поразки від ЗСУ на фронті довкола Херсону.
Київ також наголосив, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вдерлася в Україну. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни захопили ЧАЕС та ЗАЕС. Ба більше, загарбники розміщували в українських атомних електростанціях боєприпаси та зброю, а також вели обстріли з їхніх територій.
Окрім цього російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, тим самим створивши гуманітарну та екологічну катастрофу. А ще росіяни катували та страчували українських військовополонених, обстрілювали населені пункти України та організовували масові вбивства цивільних.
Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу,
– зазначається у повідомленні.
Навіщо окупанти повторюють фейки
Як пояснило Міноборони, Кремль у такий спосіб хоче відвернути увагу від своїх очевидних поразок на фронті. Також російська влада намагається викликати у західних союзників недовіру до України.
У відомстві наголосили, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось, то вона її розв'язує сама. А коли росіяни кажуть про "брудну бомбу", то існує реальна загроза її застосування окупантами.
Втім, Міноборони запевнило, що воно разом з іншими відомствами та військовими адміністраціями оцінює усі сценарії та ризики, а також вживає відповідні заходи для протидії загрозам з боку країни-агресорки.
Як відреагували на російський фейк наші високопосадовці
- Секретар РНБО Олексій Данілов у розмові 24 Каналом заявив, що окупанти зі своїми вкидами переходять усі межі здорового глузду. На його думку, деякі фейки кремлівської пропаганди взагалі близькі до божевілля.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала поведінку окупантів. За її словами, росіяни використали весь арсенал інформаційної та бойової зброї, тому тепер вони повертаються до шантажу ядерною зброєю.