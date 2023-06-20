Звинувачення Росії на чужу адресу щодо створення "брудних бомб" є нікчемними. Про це мовиться у заяві Міністерства оборони України.

Читайте також Ворог в глухому куті на фронті, відбивається жалюгідними фейками: зведення від Світана

Росіянам жорстко вказали на їхнє місце

В оборонному відомстві нагадали, що Москва робила подібні безпідставні звинувачення восени 2022 року. Це відбувалося саме у той момент, коли окупанти зазнавали поразки від ЗСУ на фронті довкола Херсону.

Київ також наголосив, що саме Росія безпідставно та неспровоковано вдерлася в Україну. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни захопили ЧАЕС та ЗАЕС. Ба більше, загарбники розміщували в українських атомних електростанціях боєприпаси та зброю, а також вели обстріли з їхніх територій.

Окрім цього російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині, тим самим створивши гуманітарну та екологічну катастрофу. А ще росіяни катували та страчували українських військовополонених, обстрілювали населені пункти України та організовували масові вбивства цивільних.

Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу,

– зазначається у повідомленні.

Навіщо окупанти повторюють фейки

Як пояснило Міноборони, Кремль у такий спосіб хоче відвернути увагу від своїх очевидних поразок на фронті. Також російська влада намагається викликати у західних союзників недовіру до України.

У відомстві наголосили, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось, то вона її розв'язує сама. А коли росіяни кажуть про "брудну бомбу", то існує реальна загроза її застосування окупантами.

Втім, Міноборони запевнило, що воно разом з іншими відомствами та військовими адміністраціями оцінює усі сценарії та ризики, а також вживає відповідні заходи для протидії загрозам з боку країни-агресорки.

Як відреагували на російський фейк наші високопосадовці