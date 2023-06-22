Таку думку у стрімі 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він зауважив, що судячи з того, що каже російський диктатор, ймовірно, його не вводять повністю у курс того, що відбувається.
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"Я про це чув теж від кількох людей, які, можна сказати, "наближені до наближених". Незрозуміло, кого брати правильну інформацію. Навряд чи в нього (Путіна – 24 Канал) є повна інформація", – зауважив Бурлаков.
Звідки може отримувати інформацію бункерний дід: дивіться відео
Інформація неофіційна
Журналіст-міжнародник припустив, що навряд чи бункерний дід має повноцінну інформацію з поля бою, адже він її отримує, ймовірно, зокрема, від так званих "воєнкорів". Усе тому, що по словах президента країни-агресорки можна впізнати те, що вони говорили. Це означає, що інформація подеколи передається.
На думку Олексія Бурлакова, лише одна – дві людини у світі знають, як це відбувається.
Утім по тому, що вдається аналізувати та дізнатися від людей, які знають російського диктатора, можна зрозуміти, що, можливо, щодня, а може через день чи раз на кілька днів Владімір Путін отримує інформацію "з полів" від тих людей чи каналів, яким довіряє.
І це – неофіційні структури. Це можуть бути ті самі "воєнкори",
– припустив журналіст-міжнародник.
Як у методичці
Зустрічі президента Росії із так званими російськими "воєнкорами" робляться не для того, аби бункерний дід почув інформацію. Їх проводять для того, аби показати, що Путін нібито "класний і розбирається в темі".
"Вони ("воєнкори" – 24 Канал) після того всі сказали, кожен з них сказав, що "він так розбирається в темі, ніби там був, він таки знає подробиці". І вони однаковими словами говорили про це", – зауважив Бурлаков.
Путін зустрівся з посіпаками
- Російський диктатор Владімір Путін 13 червня зустрівся із російськими так званими "воєнкорами". Путін, зокрема, й надалі намагався переконати, що Україну створив Ленін. А "невдячні українці скидають його з п'єдесталу, а на це місце ставлять Бандеру".
- Під час цієї зустрічі бункерний дід розказав, що інші країни нібито намагаються розпилити велику Росію. Вона, мовляв, насправді начебто не є войовничою країною, а Кремль після розвалу СРСР був налаштований на добрі відносини з усіма сусідами.
- Також Путін заявив, що Росія, зокрема, нібито десятиліттями годувала Україну та підтримувала її економіку. Утім, за його словами, країні-агресорці "не давали жодних шансів вибудувати нормальні відносини з братнім українським народом".
- Також бункерний дід заявив, що цілі так званої "спєцоперації" не змінилися. Заявив Путін і про контрнаступ України. Мовляв, ЗСУ начебто не мають успіху. Не оминув президент країни-агресорки й теракт на Каховській ГЕС, який і зробила ж його армія. Утім, сказав, що то Україна зруйнувала ГЕС. А Росія буцімто "не була в цьому зацікавлена".