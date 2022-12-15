Об этом сообщило российское оппозиционное издание со ссылкой на The Moscow Times.

Важно Россия опрокидывает самолеты на разные аэродромы: как это повлияет на массированные удары по Украине

Там говорят, что Путин боится ударов по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. Один из чиновников рассказал, что после ударов по аэродромах базирования стратегической авиации "в Кремле были в шоке".

По словам источников, война должна была стать главной темой итоговой пресс-конференции Путина, потому что она больше всего волнует россиян. Но из-за отсутствия положительных новостей с фронта было решено проводить пресс-конференцию в ближайшее время вредно. Кроме того, у Кремля нет ответов на многие вопросы.

Что касается послания федеральному собранию, то для него в Кремле хотят создать "новый контекст". Один из возможных вариантов – масштабные перестановки в армии, правительстве, администрации президента. В Кремле готовили такой указ, но будет ли он подписан, остается загадкой.

Справка. Глава Кремля в конце каждого года дает большую пресс-конференцию, где граждане России могут в прямом эфире задать ему "любые" вопросы. На самом деле все вопросы, конечно, там тщательно выбирают, чтобы показать Путина очень умным и опытным. Впервые за 10 лет такое мероприятие пришлось отменить. Кстати, не только его – новогодних торжеств в Кремле тоже не будет.

Путин отменяет традиционные мероприятия

Добавим, что в России наблюдают любопытную тенденцию. Владимиру Путину приходится менять традиции – отказываться от ежегодных мер. Так, только 14 декабря спикер агрессора Дмитрий Песков сообщил, что Путин не выступит с ежегодным посланием в федеральное собрание России.

Кстати, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что конференцию отменили, потому что Путину больше не нужна поддержка зомбированных людей. Ему просто нечего говорить и кому.