Об этом 24 Каналу рассказала Главный консультант Национального института стратегических исследований Алин Гриценко, отметив, что Путина в Монголию пригласил президент, что является довольно странным. Если его не арестуют, это станет серьезным прецедентом.

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Может ли Китай влиять на Монголию

По словам главного консультанта, Китай имеет определенное влияние на Монголию. Однако она следует так называемой политике "третьего соседа" и понимает, что находится в притеснениях между Россией и Китаем, поэтому пытается диверсифицировать свою внешнюю политику благодаря США. Соединенные Штаты также имеют весомое влияние на эту страну.

Китай сейчас находится в выгодном положении. Он продолжает спонсировать режим Кремля, а Россия остается прокитайской и сохраняет антиамериканскую направленность, что помогает Китаю в информационном противостоянии с США и Западом.

Для Китая не так принципиально, кто будет руководителем в Москве. Главное, чтобы общая направленность руководства России оставалась благосклонной к Китаю,

– отметила Гриценко.

Если Путин приедет в Монголию и его не арестуют, то это будет прецедентом и свидетельством пробелов в сфере международного права, которое не является идеальным.

Российский диктатор таким визитом пытается продемонстрировать россиянам, что проблем нет, ничего не происходит и он может спокойно путешествовать по миру. Визит в Азербайджан был демонстрацией того, что у России есть друзья, которые продолжают с ней сотрудничать несмотря на санкции.

По Монголии, то США будут пытаться повлиять на нее, чтобы состоялась отмена визита. Предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем сложно,

– объяснила главный консультант.

Она рассказала, что визит Путина в Монголию является довольно странным, ведь с этой страной сейчас мир пытается расширить сотрудничество через ее полезные ископаемые и помочь избавиться от влияния России и Китая. США сотрудничает с Монголией в военно-оборонной сфере, у них есть совместные проекты и учения.

Более того, в Монголии есть политические лидеры, которые поддерживают Украину в войне с Россией и однозначно осудили действия страны-агрессора. Многие представители монгольской политической элиты ранее учились в Украине. Поэтому приглашение Путина от президента Монголии было неожиданным.

Там есть с кем работать и развивать отношения. В случае, если Путин поедет в Монголию и страна не отреагирует на ордер МУС, то продолжать двустороннее сотрудничество будет проблематично,

– отметила Гриценко.