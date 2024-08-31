Про це 24 Каналу розповіла Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Алін Гриценко, зауваживши, що Путіна до Монголії запросив президент, що є досить дивним. Якщо його не заарештують, це стане серйозним прецедентом.

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Чи може Китай впливати на Монголію

За словами головної консультантки, Китай має певний вплив на Монголію. Однак вона слідує так званій політиці "третього сусіда" і розуміє, що перебуває в утисках між Росією та Китаєм, тому намагається диверсифікувати свою зовнішню політику завдяки США. Сполучені Штати також мають вагомий вплив на цю країну.

Китай зараз перебуває у вигідному положенні. Він продовжує спонсорувати режим Кремля, а Росія залишається прокитайською і зберігає антиамериканську спрямованість, що допомагає Китаю в інформаційному протистоянні із США та Заходом.

Для Китаю не так принципово, хто буде очільником в Москві. Головне, щоб загальна спрямованість керівництва Росії залишалась прихильною до Китаю,

– зауважила Гриценко.

Якщо Путін приїде до Монголії і його не заарештують, то це буде прецедентом та свідченням прогалин у сфері міжнародного права, яке не є ідеальним.

Російський диктатор таким візитом намагається продемонструвати росіянам, що проблем немає, нічого не відбувається і він може спокійно подорожувати світом. Візит до Азербайджану був демонстрацією того, що в Росії є друзі, які продовжують з нею співпрацювати попри санкції.

Щодо Монголії, то США будуть намагатись вплинути на неї, щоб відбулось скасування візиту. Передбачити, як буде розвиватись ситуація в подальшому складно,

– пояснила головна консультантка.

Вона розповіла, що візит Путіна до Монголії є досить дивним, адже з цією країною зараз світ намагається розширити співпрацю через її корисні копалини та допомогти позбутись впливу Росії та Китаю. США співпрацює з Монголією у військово-оборонній сфері, в них є спільні проєкти та навчання.

Ба більше, в Монголії є політичні лідери, які підтримують Україну у війні з Росією та однозначно засудили дії країни-агресорки. Багато ж представників монгольської політичної еліти раніше навчались в Україні. Тому запрошення Путіна від президента Монголії було неочікуваним.

Там є з ким працювати та розвивати відносини. У випадку, якщо Путін поїде до Монголії й країна не відреагує на ордер МКС, то продовжувати двосторонню співпрацю буде проблематично,

– зазначила Гриценко.