Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Путин будет просить у Кадырова войска. Однако они ему не помогут, ведь не видят в поддержке России никакого смысла и опасаются украинских военных.

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Зачем Путин ездил к Кадырову

Российский оппозиционный журналист рассказал, что целью визита Путина была попытка получить помощь "тик-ток" - войсками. Однако Кадыров помочь российскому дикатору никак не сможет, из-за того, что его люди не хотят и не имеют за что умирать в войне против Украины.

Они не воспринимают Россию как некую ценность. Они воспринимают Россию, как "корову, которую можно подоить". Война против Украины для них является ареной для тик-ток сценок, а на оккупированных территориях они занимаются бизнесом и мародерством,

– пояснил Яковенко.

Именно поэтому, по мнению российского оппозиционного журналиста, попытка Путина обратиться к Кадырову будет очередным позором. Вероятно, что Кадыров и пообещает помощь, но его войска специально будут ехать очень долго, так, как было во время мятежа Евгения Пригожина.

Для войск Кадырова встреча с профессиональными украинскими военными будет смертью. Понятно, что кадыровцы освобождать Курскую область не будут. Это является доказательством того, что Путин ситуацию не контролирует,

– отметил Яковенко.