Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін буде просити в Кадирова війська. Однак вони йому не допоможуть, адже не вбачають у підтримці Росії ніякого сенсу та побоюються українських військових.

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Навіщо Путін їздив до Кадирова

Російський опозиційний журналіст розповів, що ціллю візиту Путіна було намагання отримати допомогу "тік-ток"- військами. Однак Кадиров допомогти російському дикатору ніяк не зможе, через те, що його люди не хочуть і не мають за що вмирати у війні проти України.

Вони не сприймають Росію як якусь цінність. Вони сприймають Росію, як "корову, яку можна подоїти". Війна проти України для них є ареною для тік-ток сценок, а на окупованих територіях вони займаються бізнесом та мародерством,

– пояснив Яковенко.

Саме тому, на думку російського опозиційного журналіста, спроба Путіна звернутись до Кадирова буде черговою ганьбою. Ймовірно, що Кадиров і пообіцяє допомогу, але його війська спеціально будуть їхати дуже довго, так, як було під час заколоту Євгенія Прігожина.

Для військ Кадирова зустріч з професійними українськими військовими буде смертю. Зрозуміло, що кадирівці визволяти Курську область не будуть. Це є доказом того, що Путін ситуацію не контролює,

– зауважив Яковенко.