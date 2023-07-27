Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Такая активность диктатора обусловлена его попыткой продемонстрировать третьим странам, что Россия как будто не находится в международной изоляции и пока ставить крест на ней не стоит.
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Также это демонстрация собственному обществу и российским элитам, что Путин все еще могущественный президент. Таким образом, он уже сейчас готовится к выборам, которые пройдут в России в следующем году.
– объяснил политолог.
С этой целью министерству иностранных дел страны-агрессора была поставлена задача обеспечить как можно больше статусных визитов за границу.
Почему Путин занимается выборами
Как бы это странно ни звучало, но выборы для Владимира Путина крайне важны, как и для любого другого диктатора. Избирательный процесс в целом гораздо более важен для авторитарных режимов, чем для демократии.
"Для диктатора очень важно переподтвердить свою почти сакральную метафизическую связь с обществом, и поэтому важно обеспечить явку. Оппонент, получивший второй результат, должен набрать небольшой процент, чтобы продемонстрировать, что альтернатив вроде бы не существует", – сказал Олег Саакян.
Куда на самом деле поедет Путин
Маловероятно, что российский диктатор сможет посетить все три страны, поездки в которые были анонсированы. Наиболее вероятным кажется визит в Пекин, для которого официально принять Путина не является токсичным.
"Менее вероятен визит в Турцию, где для российского президента все не так однозначно, и понятно, что это было бы победой для Реджепа Эрдогана (задержание Путина – 24 Канал). Самому Путину сегодня ехать в Анкару немного страшно", – прокомментировал политический эксперт.
Путин готовится к выборам в России: смотрите видео
Индия вытесняет Россию из ее традиционных зон влияния
Визит в Индию не имеет серьезных шансов на то, чтобы состояться. Для этого есть несколько причин, в частности, позиция страны по применению ядерного оружия.
"Индия четко заявляла свою позицию по отношению к ядерному оружию, – помним, что даже саммит Россия – Индия отменили. К тому же мы все больше видим, как Индия начинает играть проактивную геополитическую роль на международной арене, в частности, в отношении Южного Кавказа, где есть расхождения интересов России и Индии", – подчеркнул Саакян.
Он добавил, что Индия начинает заходить в традиционные для России регионы, где вытесняет российское влияние.
Правосудие для Владимира Путина
- Международный уголовный суд 18 марта издал ордер на арест Владимира Путина. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- 3 июля, в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины. Это первый шаг по созданию международного трибунала, формат которого еще официально не определен.
- Президент США Джо Байден принял решение начать обмен доказательствами военных преступлений России с Международным уголовным судом в Гааге.