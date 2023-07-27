Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Такая активность диктатора обусловлена его попыткой продемонстрировать третьим странам, что Россия как будто не находится в международной изоляции и пока ставить крест на ней не стоит.

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Также это демонстрация собственному обществу и российским элитам, что Путин все еще могущественный президент. Таким образом, он уже сейчас готовится к выборам, которые пройдут в России в следующем году.

– объяснил политолог.

С этой целью министерству иностранных дел страны-агрессора была поставлена задача обеспечить как можно больше статусных визитов за границу.

Почему Путин занимается выборами

Как бы это странно ни звучало, но выборы для Владимира Путина крайне важны, как и для любого другого диктатора. Избирательный процесс в целом гораздо более важен для авторитарных режимов, чем для демократии.

"Для диктатора очень важно переподтвердить свою почти сакральную метафизическую связь с обществом, и поэтому важно обеспечить явку. Оппонент, получивший второй результат, должен набрать небольшой процент, чтобы продемонстрировать, что альтернатив вроде бы не существует", – сказал Олег Саакян.

Куда на самом деле поедет Путин

Маловероятно, что российский диктатор сможет посетить все три страны, поездки в которые были анонсированы. Наиболее вероятным кажется визит в Пекин, для которого официально принять Путина не является токсичным.

"Менее вероятен визит в Турцию, где для российского президента все не так однозначно, и понятно, что это было бы победой для Реджепа Эрдогана (задержание Путина – 24 Канал). Самому Путину сегодня ехать в Анкару немного страшно", – прокомментировал политический эксперт.

Путин готовится к выборам в России: смотрите видео

Индия вытесняет Россию из ее традиционных зон влияния

Визит в Индию не имеет серьезных шансов на то, чтобы состояться. Для этого есть несколько причин, в частности, позиция страны по применению ядерного оружия.

"Индия четко заявляла свою позицию по отношению к ядерному оружию, – помним, что даже саммит Россия – Индия отменили. К тому же мы все больше видим, как Индия начинает играть проактивную геополитическую роль на международной арене, в частности, в отношении Южного Кавказа, где есть расхождения интересов России и Индии", – подчеркнул Саакян.

Он добавил, что Индия начинает заходить в традиционные для России регионы, где вытесняет российское влияние.

Правосудие для Владимира Путина