"Уважаемый Сарган Кемелевич": Путин снова не смог произнести имя президента Казахстана

Владимир Путин опозорился, не сумев произнести имя и отчество президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Подобное с российским диктатором случается уже не впервые.

Об этом стало известно из отрывка видео, которое распространяли в социальных сетях.

Как Путин назвал Касыма-Жомарта Токаева?

Во время визита в Казахстан 28 мая Владимир Путин снова неправильно произнес имя президента страны Касыма-Жомарта Токаева. В обращении российский диктатор назвал его "Сарганом Кемелевичем", при чем сказал это в виде бормотания.

Уважаемый Сарган Кемелевич! Прежде всего хочу выразить вам благодарность за приглашение. Мы имели удовольствие и счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда много было сделано для того, чтобы сделать дополнительные шаги по углублению и расширению нашего стратегического партнерства,

– заявил Путин.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Путин путает имя или отчество Токаева на публике. Ранее российский диктатор уже допускал похожие оговорки, называя президента Казахстана различными вариациями имени. Среди них: "Кемел Жомартович", "Касым Жомартович Кемелович", "Кемель Жомартович".