Свое видение ситуации высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как происходит коммуникация между военно-политическим руководством в России?

Страна-агрессор бросает все свои силы на захват украинского Донбасса, чтобы продемонстрировать хотя бы какие-то результаты так называемой "СВО". При этом реальность свидетельствует о полном провале с выполнением задач оккупантов на Востоке.

По словам Коваленко, Герасимов врет Путину, что россияне якобы заставят ВСУ сдаться. Так, сам глава Кремля призывает к этому и "в очередной раз выглядит сумасшедшим".

Руководитель ЦПД напомнил, что подобная ситуация была и с заявлениями о "взятии" Купянска. Тогда Герасимов кричал о захвате города, но он до сих пор находится под контролем Сил обороны.

В общем, как объяснил Коваленко, сейчас происходит нечто подобное. Украинские военные уничтожают россиян "дясятками тысяч в месяц", также бьют по тылу врага и разрушают экономику агрессора.

Но Путин продолжает слушать лжеца Герасимова и жить в параллельной реальности,

– отметил Коваленко.

Почему страна-агрессор снова угрожает ударами по Киеву?

Вражеский МИД откровенно запугивает Украину "системными" атаками на столицу. В Кремле это оправдывают ударом якобы по колледжу в Старобельске Луганской области. В то же время аналитики ISW считают такие объяснения безосновательными.

Россияне даже призвали иностранцев, в частности дипломатов, как можно скорее уехать из Киева. Европейские послы, впрочем, решительно осудили такие угрозы и отказались покидать столицу.

При этом глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио и сообщил о намерениях бить по центрам принятия решений в Киеве, а также по объектам, связанным с ВСУ.

В то же время Рубио, комментируя атаки, заявил, что удары с обеих сторон лишь подчеркивают необходимость скорейшего прекращения войны. Он также добавил, что США готовы способствовать завершению конфликта и поддерживать усилия, направленные на достижение мира.