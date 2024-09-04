Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что поездка была работой самой России. В то время Монголия отказаться не могла из-за определенной зависимости от Кремля и желания выгоды.

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Кто организовал визит Путина в Улан-Батор

По мнению политолога, приглашение Путина не было инициативой президента Монголии. Как пример, ранее МИД Украины ездил в Китай, приглашение как бы инициировала китайская сторона, однако это было результатом диалога.

Поэтому я думаю, что это была работа российского министерства иностранных дел. Монгольская сторона формально взяла на себя эту инициативу,

– подчеркнул Буряченко.

Политолог пояснил, что Монголия еще в 1990-х годах отдала России часть своего суверенитета и предприятий России за глобальный долг около 15 миллиардов долларов. Кроме этого, эта страна является энергозависимой от страны-агрессора и хочет получить определенные гарантии для осуществления транзита "Сила Сибири – 2", что является еще одной нитью транспортировке газа из России в Китай.

Эта страна не может обменять это на непонятные перспективы задержания Путина. Это очевидно,

– отметил Буряченко.