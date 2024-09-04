Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що поїздка, скоріш за все, була роботою самої Росії. В той час Монголія відмовитись від "гостя" не могла через певну залежність від Кремля та бажання вигоди.

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Хто організував візит Путіна в Улан-Батор

На думку політолога, запрошення Путіна не було ініціативою президента Монголії. Як приклад, раніше МЗС України їздило до Китаю, запрошення наче б то ініціювала китайська сторона, однак це було результатом діалогу.

Тому я думаю, що це була робота російського міністерства закордонних справ. Монгольська сторона формально взяла на себе цю ініціативу,

– підкреслив Буряченко.

Політолог пояснив, що Монголія ще в 1990-х роках віддала Росії частину свого суверенітету та підприємств Росії за глобальний борг близько 15 мільярдів доларів. Крім цього, ця країна є енергозалежна від країни-агресорки і хоче отримати певні гарантії для здійснення транзиту "Сила Сибіру – 2", що є ще однією ниткою транспортуванню газу з Росії до Китаю.

Ця країна не може обміняти це на незрозумілі перспективи затримання Путіна. Це очевидно,

– зазначив Буряченко.